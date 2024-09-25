「新一代BMW X3休旅」台灣現身！外觀內裝超搶眼　最快搶今年上市

▲新一代BMW X3台北內湖一帶被捕獲！（圖／讀者提供）

記者徐煜展／綜合報導

部分台灣媒體才剛結束德國新一代BMW X3、1系列海外試駕，而台灣汎德原廠手腳超快已經在籌備上市規劃，《ETtoday車雲》獲得讀者提供，於台北內湖目擊到新一代BMW X3身影，以時程來看，台灣最快有望今年底上市！

▲台灣捕獲車型為性能版的M50 xDrive。（圖／翻攝自BMW）

第4代BMW X3亮點超多，不僅外型超跑格、帥氣，內裝更是展現不同以往的豪華科技感，且新X3尺碼略放大來到車長4,755mm、車寬1,920mm、車高1,661mm，軸距不變同為2,865mm，能為車室帶來更理想的空間。

代號來到G45的新一代X3，海外於今年6月發表，首波以汽油車型為主，共有30xDrive、M50 xDrive，皆為4驅車型，同時也去掉車名的i、並由M50取代先前的M40i；至於電動車iX3則會稍後推出，後者將搭載Neue Klasse平台。

▲門飾板、中控台加入大量LED燈飾條，儀式感拉好拉滿。

座艙方面更是光彩奪目，充滿不少亮點，雙曲面螢幕與BMW iDrive 9影音系統，該影音系統與X1一樣，採QuickSelect零層集介面設計，可直接選取設定功能，其他像是OTA遠端無線更新、影音串流、擴增實境導航、車內遊戲等功能也都有。另外新X3也換上新款平底方向盤，座椅也提供3款顏色、M Veganza/Alcantara皮質包覆，並首度在儀表板處採織物材質。

入門30xDrive搭載2.0升4缸渦輪引擎+48V輕油電系統、8速Steptronic手自排變速箱，具有255匹／40.8公斤米扭力，0-100km／h加速同為6.0秒。

而台灣本次捕獲的M50 xDrive則採3.0升直6渦輪引擎+48V輕油電系統，具有393匹／59.2公斤米扭力，4.4秒完成靜止加速破百。