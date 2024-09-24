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極氪「中型電動休旅車7X」大陸上市！約新台幣105萬起接單破6000張

圖文／7Car 小七車觀點

Zeekr 7X 在今年於 2024 成都車展展開預售活動後，近日官方正式宣布全車系建議售價為 22.99 萬人民幣起 (約合新台幣 104.6 萬)，最高階車型為 26.99 萬人民幣 (約合新台幣 122.8 萬)，目前已累計超過將近 6,000 台的訂單。

▲Zeekr 7X 正式於中國大陸上市。

Zeekr 7X 採用 Hidden Energy 隱藏能量為設計概念，以 800V SEA 浩瀚架構打造而成，官方定位在中型純電休旅車。外觀上可以看到車頭導入家族化的隱藏式設計，將 LED 燈條、日行燈、頭燈完整融為一體。而蚌殼式設計完整將前艙蓋與葉子板的拼接縫幾乎抹除，視覺上更為一體化。Zeekr 7X 還首度搭載了全新 ZEEKR STARGATE 智慧燈組，具備智慧互動燈光效果。而前保險桿下方的氣壩同樣有主動進氣格柵設計，當水溫達到 40 度時便會自動開啟進行散熱。

車身側面，Zeekr 7X 採用 0.618 黃金車身比例，簡約的車身線條營造出動感優雅的姿態。同時採用無水切設計、無邊框後視鏡以及隱藏式門把手等。此外，車側還配有 64 顆 LED 燈珠，可以輔助駕駛扮演互動燈的角色。

車尾方面，其有貫穿式懸浮 LED 尾燈組，採用 SUPER RED 超紅光 LED 技術，可帶來極佳的辨識度。車型尺碼方面，其長寬高分別為 4,825mm x 1,930mm x 1,656mm，軸距為 2,925mm。

進入車內，中控台配備 13.02 吋液晶儀表板和 15.05 吋觸控螢幕，選用 Mini LED 面板，搭載 8295 晶片。螢幕下方保留 5 顆實體按鍵，包括駕駛模式選擇、尾門開關、音量控制、自訂按鍵和手套箱開啟。此外，手套箱還可以設定密碼。配備上前後座椅支援通風/加熱/按摩，並配備電動腿托。後排右後方提供 13 吋OLED 2.5K 娛樂螢幕，並支援電動角度調整。後排扶手還有 6 吋控制螢幕，可調整空調、座椅、音樂和氣氛燈等功能。

動力方面，雙馬達四驅版前後馬達最大功率分別為 165kW 及 310kW，最大綜效輸出為 475kW，0-100km/h 加速僅需 3 秒。搭配 100.01kWh 三元鋰電池組，對應 WLTC 續航里程約為705公里。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Zeekr極氪7X電動車休旅車汽車新車

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