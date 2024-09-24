TOYOTA Sienta「TNCAP撞測拿4顆星」！下一輪是CR-V、Model Y

▲影片來源：TNCAP

記者林鼎智／台北報導

TNCAP臺灣新車安全評等計畫今（24）公布2024年第3季撞測成績，此次受測車款為TOYOTA Sienta，總評星等為4顆星，不過也傳出TOYOTA打算在今年停產 Sienta。至於下一輪公布的將是Honda CR-V、特斯拉Model Y。

TOYOTA Sienta共有5人座、7人座車型，此次受測車型為Sienta豪華5人座車型，評測結果可適用於5人座，並不適用7人座豪華、7人座Crossover。Sienta在成人保護項目拿到78％、兒童保護69％、行人保護65％、安全輔助42％。

▲TNCAP公布TOYOTA Sienta撞測成績為4顆星。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自TOYOTA、TNCAP）



Sienta在成人保護中前方偏置撞擊時駕駛、乘客達優良或良好保護效果，但碰撞後駕駛座腳踏區有破裂被扣分；兒童保護方面，Sienta在前方偏置撞擊時，6歲兒童人偶向前移動時頸部、胸部保護性為差，且頭部受到嚴重傷害不予給分；10歲兒童重要身體部位具有優良或良好。

至於得分較低的安全輔助項目，Sienta未具備車速輔助系統不給分，另外只有前座標配安全帶提醒裝置也不予給分。另外車道偏離警示功能良好，但未有車道維持輔助也不給分。緊急煞車輔助系統在快速道路試驗中表現「良好」，但人機介面功能未符合規定不予給分。

▲繼X-trail後，Nissan裕隆也自費送驗Sentra，預計在明年第2季公布。（圖／記者徐煜展攝）



TNCAP第4季則將公布Honda CR-V、特斯拉Model Y電動休旅，其中CR-V為台灣本田自費送測、而Model Y則是首款受測電動車。另外，TNCAP也提到，除了X-trail、CR-V自費外，明年Nissan裕隆也自費送驗Sentra，預計在明年第2季公布。

至於明年受測車輛方面，TNCAP先前也公布包括MG HS、特斯拉Model 3、Honda HR-V、TOYOTA VIOS、Lexus RX、Hyundai Custin、TOYOTA Townace、Hyundai Tucson L等8款車型，將以一季公布2台的方式進行。不過，受到自製率影響，明年第一季將公布Model 3、Honda HR-V，至於MG HS最晚則延到第4季公布撞測結果。

▲TNCAP明年受測車輛共8款，不過受到國產車自製率規範，明年第一季將公布Model 3、HR-V，MG HS最晚則延到第4季。