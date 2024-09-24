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福斯結束「歐洲製Polo」！空出產線給電動車、台灣不受影響

▲福斯Polo 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯關閉Polo在歐洲的產線，未來將由南非Kariega工廠負責生產，台灣市場不受影響  。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

為了專注在新電動休旅的開發，福斯（Volkswagen）宣布關閉Polo位於歐洲西班牙Pamplona的產線，結束其40年來生產歷程，後續Polo將由位於南非的Kariega工廠生產，台灣市場不受影響。

位於西班牙的Pamplona工廠最早在1984年生產Polo，過去40年來共累積生產了840萬輛，不過在福斯決定專注新電動休旅、且Polo銷量已被T-Roc超越下，打算結束Polo的歐洲生產。

▲福斯Polo 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Polo在歐洲銷量被T-Roc超越，在專注開發小型電動車後，福斯也決定結束Polo歐洲生產，空出歐洲產線。

後續西班牙Pamplona工廠將繼續生產T-Cross、Taigo，並自2026年開始量產2款小型電動休旅，其中一款為福斯品牌、另一款為Skoda品牌，很可能就是福斯ID.2與Skoda Epiq。

雖然福斯Polo近年來銷量下滑，但在歐洲仍是重要車款之一，今年1-8月福斯Polo就在歐洲累計掛牌9萬多輛，在歐洲市場銷量排名第8。台灣市場方面，目前Polo共販售230TSI Life（89.8萬）、230TSI Tech（96.8萬）、230TSI Style（102.8萬）與230TSI R-Line（108.8萬）等4車型，皆採1.0升3缸汽油渦輪引擎、7速DSG變速箱，最大馬力為116匹／20.4公斤米扭力。

▲Volkswagen ID.2all Concept 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Volkswagen ID.2all Concept 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Volkswagen ID.2all Concept 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲西班牙Pamplona工廠後續將繼續生產T-Cross、Taigo，並自2026年開始量產2款小型電動休旅，其中一款為福斯品牌、另一款為Skoda品牌，很可能就是福斯ID.2與Skoda Epiq，圖為Volkswagen ID.2all Concept 。（圖／翻攝自Volkswagen）

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