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鴻海「全新電動車Model D」釋首支預告短片！10月科技日登台展演

▲鴻海科技日 Model D新電動車將亮相（圖／翻攝自鴻海）

▲鴻海釋出全新電動車Model D預告短片，將在鴻海科技日正式展演。（圖／翻攝自鴻海）

文／中央社

鴻海科技日將於10月8日和9日登場，鴻海在9月23日深夜於臉書官網，釋出全新電動車Model D的預告短片，Model D預計在科技日期間亮相。鴻海在貼文中以中英文表示，Model D將引領未來科技，並改變電動車遊戲規則。

根據資料，鴻海已開發出6款電動車型，其中Model C是以電動車開放平台打造的首款車型，定位為純電休旅車，持續量產中，規劃推出長里程版Model C電動車，Model C國外量產版目標在2025年第4季量產交貨。Model E定位豪華旗艦轎車，鎖定中高階消費客群，朝向量產版目標。

Model T電動巴士已在全台主要縣市運行，概念跨界原型車Model B車鎖定年輕世代，規劃第4季進入量產版階段，並鎖定東南亞和歐洲等海外市場，Model V電動皮卡因應全地形的穿越能力，Model N電動物流車在2023年10月鴻海科技日亮相，也在今年4月車用電子展吸引目光。

▲n7

▲以Model C為基礎的納智捷n7累積交車已達5,115輛。（圖／資料照）

鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進持續量產以Model C為基礎的納智捷（LUXGEN）n7電動車，根據統計，納智捷今年前8月累積交車達5115輛，預計第4季前每月交車可維持約1000至1200輛。

鴻海科技日於10月9日將開放給一般民眾參觀，鴻海先前表示，此次科技日展示規模預計增加1倍，邀請上游供應鏈夥伴與下游潛在客戶，展示內容以人工智慧AI為主軸，展出在智慧製造、智慧電動車、智慧城市3大平台與結合AI應用的場景。

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