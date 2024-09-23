TOYOTA「最強Corolla」賽道測試曝？大尾翼、有望搭BMW引擎

▲影片來源：Youtube／CarSpyMedia



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA在今年8月追加GR Corolla自排車型後，似乎還有新目標。最近外媒在德國紐柏林賽道捕捉到一輛GR Corolla測試車，不同的是除了迷彩偽裝外，車尾也換上更大的擾流尾翼，似乎打算推出更強悍、更專注賽道取向的「GRMN Corolla」？

▲TOYOTA GR Corolla在新增自排車型後，近日也在紐柏林賽道出現測試車，很有可能是更性能、專注賽道且限量販售的GRMN Corolla。（圖／翻攝自TOYOTA，圖為GR Corolla）

目前GR Corolla尚未在歐洲市場販售，考量到當地GR Yaris已上市，並且在歐盟排放法規下，馬力越大的性能車會拉低車廠的年平均碳排量，在市場定位與環保法規考量下，GR Corolla進軍歐洲市場的機率不高。

▲測試車有著比GR Corolla還鮮明的大型擾流尾翼，車內也插滿防滾籠，考量到歐洲市場的環保限制，似乎有望以限量的GRMN Corolla販售為主。（圖／翻攝自Youtube／CarSpyMedia）



不僅如此，這輛測試車具有比GR Corolla更大的擾流尾翼、車內也插滿防滾籠，前進氣壩也疑似有著「GRMN」銘牌，種種跡象都比GR Corolla更侵略，似乎也只有定位更高的GRMN才合理，並且很可能腹內心臟將搭載BMW引擎。

考量到目前TOYOTA已推出限量500台右駕的GRMN YARIS、限量100台的GRMN 86，以及傳聞明年上市的GRMN Supra，若再帶來GRMN Corolla似乎也不讓人意外。