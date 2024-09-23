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KIA「新電動跨界」積極測試中　有望推出GT性能版對標MG4 XPower

▲KIA EV4概念車 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA EV4概念車在去年10月亮相後積極測試，近日在紐柏林賽道被2度捕捉到身影。（圖／翻攝自KIA）

記者林鼎智／綜合報導

KIA自去年展演EV4 Concept概念車後，這款中型電動跨界也正在積極測試中，近日2度在紐柏林賽道被捕獲間諜照。新EV4屆時將與MG4、比亞迪海豹（Seal）、特斯拉Model 3等成為競爭對手，並且不排除還有更猛爆的EV4 GT車型，後者將可對標MG4 XPower。

▲KIA EV4測試。（圖／翻攝自Carscoops）

▲KIA EV4測試。（圖／翻攝自Carscoops）

▲KIA EV4測試車具有與概念車相同的切削輪圈、平整化車門把手設計，並且不排除還有雙馬達的GT性能版本。（圖／翻攝自Carscoops）

從間諜照來看，新EV4的車側將採平整化車門把手，同時在斜背造型下，後座車窗線條、尾門也十分流線。另外，黑色／銀色切削輪圈也與概念車相同，儘管車頭車尾仍有迷彩偽裝，但預料車頭將延續現行EV電動車家族語彙，具有Star Map星譜造型日行燈、短前懸等設計。

新EV4同樣搭載E-GMP平台，並且為400V電能架構，預料採單馬達後驅、提供58.3kWh或81.4kWh 2種電池容量選擇，最大馬力為201匹，至於雙馬達4驅則只會出現在GT車型，預計最快在明年上市。

▲KIA EV4概念車 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA EV4概念車 。（圖／翻攝自KIA）

▲EV4同樣搭載E-GMP平台，不過將是400V電能架構，與EV6、EV9的800V不同，圖為KIA EV4概念車 。（圖／翻攝自KIA）

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關鍵字：汽車電動跨界KIAEV4E-GMP續航紐柏林測試間諜照MG4GT

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