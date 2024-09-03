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Aston Martin「新一代Vanquish」亮相！搭新V12引擎成最速量產車

▲影片來源：Aston Martin

記者林鼎智／綜合報導

接續DBS、暌違6年之久，Aston Martin推出全新第3代大改款Vanquish，這款中置引擎GT跑車不僅搭載V12雙渦輪引擎，更成為Aston Martin歷來最快的量產車型，預計首批交付將在今年第4季。

▲2025 Aston Martin Vanquish。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲2025 Aston Martin Vanquish。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Aston Martin第3代大改款Vanquish亮相，搭載新V12引擎，成為品牌最速量產車。（圖／翻攝自Aston Martin，以下同）

新Vanquish搭載5.2升V12雙渦輪引擎、8速自排變速箱，採後輪驅動，具有最大馬力835匹／102公斤米扭力，該V12引擎採用新的缸體、凸輪軸、連桿、渦輪及燃油噴射系統，可在3.2秒完成0-100km／h加速、極速達344km／h，成為Aston Martin創廠111年來極速最高的量產車。

▲2025 Aston Martin Vanquish。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲2025 Aston Martin Vanquish。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Vanquish採沖壓膠合鋁製單體式車身結構，乾重1,774公斤，車身也充滿肌肉鈑線。

除了V12驚人動力外，Vanquish也採沖壓膠合鋁製單體式車身結構，相較DBS 770 Ultimate在橫向剛度提升了75%，全車乾重僅1,774公斤。懸吊部分也換上倍士登（Bilstein）DTX，加粗防傾桿、重新優化電動轉向輔助系統與電子穩定控制系統，另外也制動部分則採前410mm、後360mm碳纖維陶瓷碟盤，原廠聲稱可承受800°C高溫，並標配21吋鍛造輪圈。

▲2025 Aston Martin Vanquish。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲2025 Aston Martin Vanquish。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲2025 Aston Martin Vanquish。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲2025 Aston Martin Vanquish。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲標配21吋鍛造輪圈，車內採雙10.25吋螢幕，預計今年第4季首批交車。

Vanquish相較DB12也更長、更寬更低趴，搭載矩陣式LED頭燈，全車鈑線也充滿肌肉線條，車尾具有4出尾管，並具有7具LED葉片組成的Kamm Tail尾燈，至於車內則採雙10.25吋數位儀表、中控螢幕，配備雙前座16向電調座椅、Bowers & Wilkins音響（15支揚聲器）等，目前Aston Martin尚未公布售價。

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關鍵字：汽車Aston MartinVanquishV12大改款英國渦輪GT性能後驅

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