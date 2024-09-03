YAKIMA「全美最大車載品牌」進軍電商　2明星商品搶攻戶外商機！

▲全美最大車載領導品牌YAKIMA看好疫情後戶外露營休閒市場，今（3）日進軍電商平台，圖為YAKIMA總裁Ryan Martin。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自YAKIMA）



記者林鼎智／台北報導

於1979年創立、擁有45年歷史且為全美最大車載領導品牌的YAKIMA，瞄準疫情後戶外活動、露營休閒商機成長，今（3）日也宣布官網上線、進軍電商平台，整合線上購物及線下安裝，搶攻戶外商機。

YAKIMA最早以車載自行車架起家，現在產品已囊括車頂架、重載平台、SUP架、車頂帳及戶外露營裝備等。其中YAKIMA的車載裝備產品經過德國ADAC防撞測試，並通過台灣VSCC（台灣車輛安全審驗中心）認證，不僅提供最高5年保固、也省去日後驗車麻煩。

▲YAKIMA最早以車載自行車架起家，目前產品也囊括戶外露營裝備、如車頂帳，其車載裝備產品經過德國ADAC防撞測試，並通過台灣VSCC（台灣車輛安全審驗中心）認證，省去日後驗車麻煩。



此次現場也邀請運動達人Louis Wu、戶外運動女神梁子淇分享YAKIMA車載產品。另外也展示Lock N Load Platform重載平台、SpareRide備胎型自行車攜車架，其中重載平台最大可承受150公斤，可放置SUP、獨木舟、自行車、車頂架等，該平台也整合車頂露營燈、並備有水箱沖水裝置，可滿足各種戶外車載需求。

▲現場展示的重載平台具有水箱、花灑裝置，並可承受150公斤，可放置SUP、獨木舟、自行車等，前方也整合露營探照燈。

▲現場還展示備胎型自行車攜車架、車頂籃與MajorShady270扇形側邊帳。



據YAKIMA透露，疫情後車頂架銷量成長40% ，車頂籃也提升50%，並且截自今年第2季，自行車架與側邊帳的銷量就已超過去年總銷量，顯見戶外裝備市場蓬勃發展。為了慶祝官網上線，YAKIMA即日起至9／17止，只要在官網購買指定露營用品就送優惠商品、買露營桌就送露營椅。