▲現代IONIQ 5 N性能電動車到港交車，首批50台還增添N部門技術顧問簽名銘板。（圖／翻攝自Hyundai、資料照）



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai「性能電動車」IONIQ 5 N在今年3月上市後（報導請點此），總經銷南陽實業今（2）日宣布IONIQ 5 N已到港，並將在8月陸續交車。IONIQ 5 N今年配額50台已完售，原廠N部門還特別為首批50位車主製作鑲有N Performance性能品牌執行技術顧問Albert Biermann的簽名銘板。

▲原廠N部門特別為首批50位車主製作鑲有N Performance性能品牌執行技術顧問Albert Biermann的簽名銘板。



現代IONIQ 5 N搭載E-GMP平台，採雙馬達4驅、84kWh鋰電池，具有650匹／78.5公斤米扭力、0-100km／h加速3.4秒的強悍表現，全車更有N性能套件、21吋鍛造輪圈、V2L車內供電、BOSE音響、AFF主動進氣調節等，共有消光藍、消光白、消光灰等3車色，今年年度配額50台在上市時已被秒殺完售，南陽實業將與原廠再爭取更多配額。

▲今年配額50台一上市便完售，南陽實業將再爭取更多配額。



而除了首批即將交車的IONIQ 5 N外，南陽實業也在8月針對IONIQ 5、IONIQ 6推出「豪禮5專案」，包括5年延長保固、3年5000kWh充電金、車價優惠10萬並在贈送V2L外接供電轉接器。