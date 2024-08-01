福特「暢銷小皮卡」改款升級！13.2吋大螢幕、2.5油電新增4驅版

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福特「Maverick皮卡」小改款！13.2吋螢幕、油電動力再增4驅版本

▲福特Maverick新年式升級。（圖／翻攝自Ford）

▲福特暢銷小型雙艙皮卡Maverick新年式升級，除了增添油電4驅車型外，內裝科技再提升。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福特（Ford）小型皮卡Maverick推出2025年式車型，此次原廠回應消費者需求，除了維持2.5油電、2.0升Ecoboost渦輪動力外，也針對油電動力增添AWD全輪驅動車型，另外也重新設計車頭、加大中控螢幕並提升內裝質感。

新福特Maverick共有XL、XLT、Lariat與越野版Tremor等4種等級，其中Tremor先前僅作為選配套件，新年式則加入陣容，並在外觀透過橘色飾板點綴；福特也為Maverick增添新車色，另外也提供黑化套件選配項目。

▲福特Maverick新年式升級。（圖／翻攝自Ford）

▲新納入的Tremor車型透過橘色飾板點綴。

新Maverick重新設計頭燈、水箱護罩與保桿樣式，內裝也有大幅升級，除了8吋數位儀表外，原本8吋中控螢幕也升級為13.2吋，結合SYNC 4影音系統，可支援無線Apple Carplay／Android Auto，另外也提供新的內裝縫面及顏色選擇。而實用的1.37公尺後車斗也維持實用性，具有內建置物袋、隔板、電源插座和多段調整功能。

▲福特Maverick新年式升級。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Maverick新年式升級。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Maverick新年式升級。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Maverick新年式升級。（圖／翻攝自Ford）

▲此次也升級成13.2吋SYNC中控螢幕，並同樣具有實用的Flexbed後車斗，具有內建置物袋、隔板、電源插座和多段調整等功能。

動力上，Maverick 2.5升油電動力搭配CVT變速箱，提供前驅、4驅選擇，具有191匹最大馬力，最大負重可達635公斤、最大拖曳力為907公斤，若選配4K Tow Package拖曳套件後則可來到1,814公斤。至於2.0升Ecoboost渦輪引擎則搭配Select Shift 8速手自排變速箱，最大馬力達238匹，僅有4輪驅動車型，同時最大負重為680公斤。

福特新年式Maverick目前已開放預訂，售價自26,295美元起，折合新台幣約86.1萬元。

▲福特Maverick新年式升級。（圖／翻攝自Ford）

▲Maverick共有2.5升油電、2.0升渦輪兩種動力，售價自26,295美元起，折合新台幣約86.1萬元。

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