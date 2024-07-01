99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

▲納智捷n7入門降10萬，百萬有找回來了！（圖／翻攝自納智捷、徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

去年首波限購沒搶到99.9萬n7的車迷，這次手腳要加快了！原廠不計成本、回饋給台灣消費者，納智捷n7針對原本109.9萬的純粹入門款，降價10萬來到99.9萬，而6月剛上市的103.9萬限時「滿電特仕版」也延長至7月31日，這下99.9、118.9萬剛上市的MG4又有壓力了。

自6月再度展開預購，n7第2波累積超過5,000位會員潛在車主，目前n7總會員突破3萬。今年再度拓建5個全新體驗中心，達到全國10座。

▲不少人心心念念的99.9萬再度回歸，6月剛上市的特仕車延長至7月底。

納智捷n7感謝台灣消費者支持，截至6月底LuxClub尊榮會員已累積突破3萬人次，呼應政府近期所提出之「形塑淨零永續綠生活」的台灣願景，納智捷特別不計成本宣布：7月起憑車主專屬的白金邀請碼入主建議售價109.9萬的5人純粹版回饋價只要99.9萬，「滿電特仕版」充電回饋也從原本的20%加碼為30%，並販售延長至7月底。此回n7降價讓門檻下探百萬有找，入手價與空間小一號的MG4持平。

▲亞洲車神陳和皇與n7賽車現身，對參與賽事的納智捷n7讚不絕口。

今日現場驚喜現身亞洲車神陳和皇，以n7與台灣英勇的消防弟兄們組成iTaiwan車隊代表台灣參與2024亞洲拉力賽，陳和皇表示：亞洲拉力賽從來沒有電動車參賽過，拉力賽對於電動車而言，在車身結構上、電池安全上、耐高溫耐塵上、甚至電池續航力上，簡直就是地獄級的考驗，但他對於台灣自己的n7電動車有信心。他在拿到n7後，即對n7進行相當仔細的拆解檢查與嚴苛的測試，實際上的成果也超乎他的想像，不僅高速表現平穩寧靜，在極限的嚴測下，在底盤、懸吊、用料等更能看出設計及製造團隊的用心，尤其在n7的空間表現，更是讓他印象深刻，寬敞且靈活的特性，不論作為家庭用車、營業用車、露營等都相當合適。

7月1日起一般大眾可憑身邊 LUXGEN車主專屬的白金邀請碼，於線上繳交千元申請成為<尊榮會員>，即可把握時機入主純電未來，若為首波n7車主，將可透過專屬的白金邀請碼給予親友購車資格，並於其完成交車後，除了獲取 2,000 亮點的邀請獎勵外（價值新台幣 2,000 元，可用於充電、保修與線上商城消費折抵。）若是裕隆汽車之股東，可至裕隆汽車官方網站首頁專區領取股東專屬邀請碼，再至官網憑專屬邀請碼完成千元繳納後成為尊榮會員。於此次成為LuxClub 尊榮會員後，未來您也將享 LUXGEN 全車系優先試駕、預購之終身 VIP 特權，並將獲得 1,000 亮點點數回饋，越早加入、禮遇越多。