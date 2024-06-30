納智捷靠純電車n⁷翻身　今年拚超越特斯拉

▲車市討論度極高的國產純電休旅n⁷、MG4，都隸屬嚴陳莉蓮所帶領的裕隆集團旗下。（圖／資料照／CTWANT提供）

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裕隆集團（2201）旗下MIT車廠納智捷花了16年終於重新擦亮招牌，推出的首款國產純電車款n⁷交車後，在4、5月均拿下純電車掛牌冠軍，成為新竄起的大黑馬。有趣的是，目前在市場上最大的競爭對手竟然是自家兄弟－中華汽車（2204）代理國產的MG4。裕隆集團執行長嚴陳莉蓮在5月28日裕隆車的股東會上表示，希望兩品牌各自努力，最後做到「兄弟登山、山頂會合。」

納智捷（Luxgen）是裕隆汽車在2008年轉投資成立的子公司，並在2009年正式發表首款產品7人座休旅「Luxgen7 MPV」。不過身為國產品牌，納智捷卻因為消費者對新品牌的信任度不夠，即使價位、品質都不算差，仍無法與和泰車（2207）、台灣本田、福特六和等國產車廠匹敵，銷量一直沒有起色。觀察納智捷在台灣的銷售表現，在2010年至2018年期間，2013年賣最少7,297輛，2014年賣出16,686輛最多，但到了2019年只賣出4,128輛。

不僅是因為納智捷旗下產品線相對較少，目前僅URX NEO、U6 NEO共2款中型休旅車可選擇以外，加上台灣國內外汽車大廠品牌眾多，相較之下納智捷較無市場競爭優勢。

直到2020年，鴻海（2317）與裕隆集團合資成立鴻華先進（2258），揮軍搶進電動車市場，而鴻華設計的首款電動車Model C也掛上納智捷廠徽並以n⁷命名，正式發表前就以「百萬有找」打響名號，在國內電動車市場可說是前所未見，更在2023年10月上市後獲得近萬張的訂單，也為納智捷帶來翻身的機會。

▲納智捷推電動車以後，更以售服新品牌Luxlife，提供消費者一站式全方位移動服務。（圖／納智捷提供）

n⁷在今年第二季火力全開，4月、5月開始大量交車，分別以1,055輛及1,100輛的掛牌數超越電動車龍頭特斯拉（Tesla），順利拿下國內電動車掛牌冠軍。裕隆集團發言人羅文邑曾表示，「希望在手約9,000張訂單，可以在今年第三季消化完畢。」

同時，為了提升銷售量和市占率，納智捷更在6月13日重啟n⁷接單，不僅推出裕隆股東優先購買方案，強打配備更全面、價格更優惠的「滿電特仕版」，鞏固純電王者的寶座。對於接單狀況，納智捷在18日告訴CTWANT記者，「6月13日開放以來已累計3,000位以上的新會員完成1,000元專案費繳納，準備入主n⁷，也造成展間預約試駕爆滿，目前也正在努力加開試駕名額。」

在去年底的台北車展上，納智捷內部人士曾跟CTWANT記者說，「2024年n⁷銷售目標1.5萬台。」觀察2023年電動車掛牌表現，Tesla以13,163輛的成績奪下品牌第一名、市占53.1%，而旗下車款Model Y則以9,697輛的表現坐穩電動車款冠軍。也就是說，若n⁷順利達標，有望一舉拿下2024年電動車排行榜上的品牌及車款雙料冠軍王座。

▲n⁷的推出不僅帶來許多關注及討論，也帶動品牌銷量，有望在年底掛牌成績出爐後看到納智捷進榜。（圖／CTWANT提供）

現階段n⁷最強勁的敵人，是同集團中華汽車MG品牌推出的首款電動車MG4，6月13日MG Taiwan宣布導入旗艦版99.9萬元、X Power版118.9萬元雙動力車型，切進與n⁷相同的價格帶。資深汽車專家向CTWANT記者表示，「納智捷一定會擔心MG4的出現。」不過也有網友提到，「雖然是同樣價格帶但是不同定位，要帥的買MG、家庭用就買n⁷。」

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