電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

▲透過實地走訪FUSO日本川崎K1工廠，深入瞭解其如何達成高品質與零碳排等目標。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／日本報導

作為台灣同級距中唯一純電動選項，台灣戴姆勒亞洲商車（下稱DTAT）日前發表了全新FUSO eCanter電動輕型貨卡，不僅提供運輸業零碳排的運行選項，甚至其出生地都在確保高品質的前提下，一步步往碳中和的方向前進當中，日前《ETtoday車雲》受到DTAT邀請，親自走訪FUSO的川崎K1工廠。

▲針對電動車的特性，eCanter在產線上的組裝流程也和柴油車款有些許不同。

位於日本神奈川縣川崎市的K1工廠，占地達33萬平方米，約有3,800名員工，絕大多數的FUSO貨車都出生於此，包括近期在台上市的eCanter也是；雖然沒有實際走上生產線，不過原廠詳細講解了整個生產流程，基本上還是與柴油車型在同一條線上進行，只是會因為電動車的特性不同調整工作流，例如會將較重的電池放在線上，再將已經組有eAxle的車架放上去結合，之後才會安裝相關的電控組件，最後裝上車廂後就可以正式下線並進入品檢環節。

▲廠內能即時監控所有搭載有Truckonnect的車輛，在問題發生當下就能快速對應。

為了確保所有產出車輛都有高品質，FUSO從產品設計之初就設下7個品管階段，從新車還在圖紙上、一直到實際在路上運行，每個過程都有相對應的品管控制手段，並且會透過每半年1次的交流同步給整個體系；另外廠內還有類似「戰情室」的監控中心，可以透過雲端即時監控所有搭載有Truckonnect科技的車輛，在發現問題的第一時間就能展開對應，讓客戶能保有最高的運行時間。

▲廠內也設有高標準的品管實驗室，能針對原材料和問題進行分析，內部甚至設有自己的獨立地震儀，確保數值無誤。

在K1工廠內，還有獲得專業機構認證的品管實驗室，除了能針對原材料進行驗證外，也能在發現問題時，透過專業的方式進行分析，並給出有效的解決方案；有趣的是，為了保證量測結果的正確性，實驗室不僅全天候恆溫恆濕，更是有自己的獨立地震儀，確保每次得到的數據都準確無誤。

▲工廠透過設置太陽能板、全廠熱管理、採購綠電與多種方式，將在2025年實現碳中和。

關於近年備受重視的碳中和議題，K1工廠也制定了許多計畫並逐步實現當中，現階段已經裝備有年發電量達1.8GWh的太陽能板，同時透過採用綠電、低碳燃料、廠區熱管理等多重手段，預計在2025年全廠就能達到碳中和，下一階段則是要在2039年進一步推廣到整個上下流供應鏈，這意味著屆時的eCanter從出生到使用過程全部都是零碳排。

▲針對服務中心的維修人員，廠內也有完整的培訓中心，從電學基礎一路到實車作業都能在此習得。

隨著電動化車輛的普及，人員訓練也是相當重要的一環，在K1工廠內設有培訓中心，服務廠技師可以在此接受完整的訓練，從最基礎的電學知識開始，再透過各種模擬裝置深入瞭解各元件的運作原理，最後則是以實車進行修護作業，這階段除了要學會各項特殊工具的使用方式外，還會有嚴格的防護流程，例如斷電後要將相關連接裝置層層鎖入專用收納盒內，以確保人員不會發生感電意外，在這也能看出日本人嚴謹的職人精神。

▲eCanter作為國內同級唯一電動化選項，將為運輸業與環境帶來全新氣象。