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他好奇「台灣最冷門車」是哪一牌？網：從沒在路上看過

▲奇瑞汽車 。（圖／翻攝自奇瑞汽車）

▲網友好奇「台灣最冷門車」是哪一台？意外釣出是「奇瑞汽車」，許多人都說從沒在路上看過。（圖／翻攝自奇瑞汽車）

記者林鼎智／綜合報導

汽車品牌不少，但說到台灣的冷門車你會認得出多少？網友發文「最冷門車是哪一牌？」，好奇哪些車路上很少看到、或從沒看過但確實有在銷售？原PO也舉例提到奇瑞，表示有在銷售但從來沒看過有人開，其他像是別克、TOBE、寶騰也相當冷門。

▲寶騰Gen2 。（圖／翻攝自Proton）

▲馬亨達。（圖／翻攝自馬亨達）

▲寶騰（上圖）與 馬亨達（下圖）也有不少留言提到，表示這兩個品牌雖然有在台販售，但路上也沒看到幾輛。（圖／翻攝自Proton、馬亨達）

文章也引來不少共鳴，網友也紛紛貢獻，像是「馬亨達」「雙龍吧，一個月看不到一台」、「DS」、「台塑汽車」、「寶騰我只有在監理站考職業小客車遇到過」、「Opel」、「雷諾呢，現在還在路上開的應該都超過20年了」「SAAB，只看過門市，路上沒看過」、「飛雅特」、「Morgan」、「Acura，一堆人以為是大陸車」、「俄系的Lada台灣還不知道有沒有」、「克萊斯勒五芒星，只有在南投看過」、「Lancia啊」、「三富，考到駕照時拿鄰居很少開的三富600練車」、「Oldsmobile」。

車雲職人／SAAB停產10年台灣後勤不停擺　總代理：就算剩一台車也要做（圖／記者游鎧丞攝）

▲其他像是SAAB、雷諾、Opel在苦無新車下也相當冷門，不過SAAB總代理商富向來被網友公認是最佛心代理商。（圖／資料照）

除了前述品牌外，也有提到超跑，「Bugatti Chiron也很冷門，聽說台灣有一台，但我從來沒看過」，「TVR特威爾」、「Spyker世爵」。也有網友提到可用監理站的廠牌分類查詢，「以有正式發售來看，國產應該是奇瑞（勝榮），目前大概還有350台」。

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關鍵字：汽車冷門小眾奇瑞SAAB三富歐寶Opel雷諾RenaultTOBE別克Buick寶騰Gen2飛雅特

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