BMW「史上最狂高性能旅行車」問世！M3 CS Touring正式登場

圖文／7Car 小七車觀點

BMW M 經歷上次的預告，正式宣布性能更強大的 M3 CS Touring 登場，增強了雙渦輪直列六缸引擎的動力輸出，並新增多項 CS 車型專屬配件，滿足追求極致性能的愛好者。

BMW M3 CS Touring 正式登場。

首先在動力輸出上，與 M3 CS 一樣，M3 CS Touring 同步追加多項性能升級，原廠工程師將 3.0 升值列六缸引擎的雙渦輪增壓器增壓增加至 30 psi，將最大功率提升至 550 匹馬力的水準，峰值扭力來到 650 牛頓米，同樣搭配 8 速 M Steptronic 變速箱與四輪驅動系統，只需 3.5 秒即可加速到每小時 100 公里，加速到每小時 200 公里也僅需 11.7 秒。標配 M 駕駛套件後，最高時速則可達每小時 300 公里。令物新車也同時升級配備 M 碳纖維陶瓷煞車系統、專屬鈦合金排氣系統，增加引擎室結構桿來提升車輛剛性，進一步增加操控極限。

BMW M3 CS Touring 也經過大幅度的輕量化工程，較標準版減重 15 公斤，導入了碳纖維引擎蓋、前下擾流、前進氣口、後視鏡外蓋和後空氣分流器，還有全新的 M 輕量化輪圈，前輪尺寸為 19 吋，後輪為 20 吋。

外觀上，已可以看到 M3 CS Touring 同樣換上較為簡潔風格的水箱護罩設計，頭燈內部的 LED 光源亦改採代表最高性能的黃色，前保感兩側的通風口造型同步優化，增進車輛的空氣力學。

車內方面，M3 CS Touring 標準配備可電子調整和加熱的 M 碳纖維桶形座椅，並配有發光 CS 徽飾和 M Alcantara 方向盤。BMW M3 CS Touring 將於 2025 年 3 月開始在歐洲、澳洲、日本和韓國等主要市場交車。

目前 BMW M3 已經來到產品壽命中期，去年國內總代理汎德汽車已引進小改款 BMW M3 Competition M xDrive / M3 Competition Touring M xDrive。針對外觀與配備進行升級，並將 Competition 車型動力優化提升 20 匹至 530 匹，同時導入全新光型變化智慧 LED 頭燈、BMW Operating System 8.5 及 AR 擴增實境導航功能等，另針對喜愛賽道競技的車主提供選配 Racing Package 套件，其選配價為新臺幣 30 萬元，其正式建議售價分別為 M3 Competition M xDrive (新臺幣 618 萬元起)、M3 Competition Touring M xDrive (新臺幣 626 萬元起)。