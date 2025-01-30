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BMW「iX電動車小改款」正式登場！預計今年第2季開始交車

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 開創電動車市場先鋒之作 iX 自 2021 年銷售迄今已到了要中期改款的時刻，日前官方宣布推出小改款版本，針對外觀和內裝進行更新，續航里程亦有所提升，預計今年 3 月開始量產。

▲BMW iX 迎來中期改款車型。

首先在車型編成上，新改款 iX 為了反映動力系統與續航力的提升，將原本的 xDrive50 和 M60 車型升級為 xDrive60 和 M70。動力上，xDrive60 最大功率為 543 匹馬力，高於 xDrive50 的 523 匹；M70 的功率則達到 659 匹，比 M60 匹多出 40 匹。xDrive60 可在 4.4 秒內完成 0-96km/h 加速，最高時速為 200km/h。M70 則可以在 3.6 秒內完成，最高時速可達 250km/h。

續航表現上，新款 xDrive60 的續航里程為 547 公里，增加了約 48 公里；M70 續航里程約為 486 公里，比 M60 的 458 公里還要優異。

除了上述的 xDrive60 和 M70，這次新款 iX 還新增了第三款入門車型 xDrive45，同樣維持雙馬達設定，具備 408 匹最大馬力，擁有 502 公里的續航里程，可在 4.9 秒內完成 0-96km/h 加速。

外觀上，新款 iX 沒有太大變化，不過其雙腎形格柵加入照明功能，內部選用 與 X3 等其它近期 BMW 採用的對角線處理，而 M70 採用了橫柵式的設計，朝向 M3 和 M4 元素看齊。另外在細節上則可以看到原本的黑色或者塑膠原色的部位均改採同車色烤漆處理，整體視覺更加簡潔俐落。

內裝部分則是針對座椅進行強化，擁有更加明顯的輪廓並改善橫向支撐，包含椅背寬度、腰部支撐等。同時採用多種新材料製成，如有 M 專用縫線的 Atlas 灰色/黑色超細纖維/Sensatec、Amido 皮革或 Castanea 皮革等選擇。

全新改款 BMW iX 將於 2025 年 3 月在 BMW Dingolfing 工廠開始生產，預計今年第二季開始交車。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWiXM70xDrive4560電動車汽車新車寶馬

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