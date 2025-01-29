陸電動車大舉進軍新加坡　比亞迪登上暢銷車冠軍寶座

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

新加坡交通部陸路交通管理局近日公佈的數據顯示，2024年註冊新車數量43022輛。其中，中國大陸電動汽車品牌比亞迪註冊數量6191輛，約佔新車註冊總量的14.4%，榮登乘用車市場暢銷車輛冠軍寶座，並蟬聯電動汽車市場銷售量第一名。

根據大陸《經濟日報》報導，新加坡2024年註冊的新車數量，較2023年的30225輛增加42.3%。其中，電動汽車佔比增幅近一倍，共有14448輛，佔新增車輛總量的33.6%。

陸路交通管理局的統計數據顯示，新加坡2019年年底時僅有1120輛電動汽車，到了2023年年底已增加至11941輛。2023年註冊的30225輛新車中，電動汽車數量佔比18%有5468輛，比2022年註冊的電動車3634輛增加50.5%。不包括平行進口，當地用戶2023年新註冊比亞迪電動汽車1416輛，比亞迪電動汽車也獲得當年的銷售冠軍。

目前，新加坡市場共有超過65.5萬輛各類轎車，其中電動汽車的數量佔比僅為4%。專家預測，在未來5年至10年內，電動汽車必將會在新加坡市場呈現後來者居上的發展態勢。

在2025年1月9日至12日舉辦的新加坡車展上，多家中國大陸品牌皆有參展，除了知名的比亞迪、蔚來、吉利、奇瑞、小鵬、理想外，還有新崛起的極氪、深藍、智己、哪吒、仰望等，顯示大陸車企正大舉進軍新加坡市場。

對於大陸車企大舉進軍新加坡的原因，報導認為有三大原因，首先，新加坡是人均國內生產總值（GDP）高達8.5萬美元的發達經濟體，是全球高端汽車消費的重要市場之一，也是企業品牌形象發佈的最佳地點之一。

其次，新加坡汽車市場長期以來是歐美、日本、韓國等車企壟斷的天下，中國汽車製造業若能夠順利立足新加坡市場，對品牌進一步走向東盟乃至全世界具有風向標意義和示範效應。

第三，新加坡的用車成本十分高昂，只有少數人擁有汽車。除購車成本和相關稅費支出外，一副牌照的價格遠遠超過一輛中高檔轎車的售價，並且牌照只能使用10年，再續期需要重新繳費。中國車企若能打開新加坡市場並得到消費者的廣泛接納，將能證明該車企實力雄厚，產品質量好。

專家預估，鑒於新加坡政府大力推廣，充電樁數量日益增多，越來越多人開始選擇使用電動汽車，加上製造商提供的高性價比產品和高效優質服務等，今年新加坡電動汽車的增長速度將會顯著快於去年，新註冊的電動汽車數量佔比將會接近50%，並有可能超過其他傳統燃油車型的新車註冊總量。