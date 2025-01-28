TOYOTA「2款全新休旅」大陸3月上市！空間比RAV4大　折合新台幣45萬

▲TOYOTA全新bZ3C、bZ3X上市在即，預計3月開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

一汽豐田、廣汽豐田在2024年繳出可觀的銷量，而雙方手上各自有1張全新休旅王牌即將在年後拚上市，來自一汽豐田的bZ3C、廣汽豐田的bZ3X，將在今年3月殺入電動車市場！

▲一汽、廣汽豐田2024年繳出亮眼的好成績。

一汽豐田在2024年繳出800,199輛成績單，更是連續11年保持正成長的品牌，而廣汽豐田也不落人後，共售出770,147輛，春節年後的3月雙方品牌都將各自帶來矚目的bZ3C、bZ3X全新休旅。

▲bZ3C採流線的跑旅打造。

作為雙方2025年的重點車，首先一汽豐田的bZ3C，尺碼4,780x1,866x1,510mm、軸距2,880mm，比台灣熟悉的RAV4略大一些，外型相當前衛高科技，車頭來自與Prius、Camry相仿設計，是1款顏值超高的超帥跑旅，目前尚未公布更詳細的規格數據。

▲bZ3X不同於bZ3C，以大空間強打家庭休旅市場。

至於早早公布的預售價的TOYOTA bZ3X，預計會在3月正式上市，目前接單價人民幣10萬，折合新台幣約45萬，尺碼4,600x1,850x1,660mm、軸距2,765mm與一般中型休旅差不多，但透過巧妙的空間規劃，創造出討喜的車內空間。

車內前排座椅能大角度傾斜打平成躺椅狀態，後排腿部、頭部擁有餘裕可供伸展的超大空間，官方更表示，空間表現將是bZ3X主打強項。bZ3X目前僅公布入門款規格，搭載50.03 kWh 磷酸鐵鋰電池組，擁有221匹馬力、430公里續航力。

值得一提的是，日前bZ3C、bZ3X兩款全新休旅都已在台灣悄悄完成註冊，不過台灣和泰去年已表示，這兩款電動休旅還無進一步導入規劃。