ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「2款全新休旅」大陸3月上市！空間比RAV4大　折合新台幣45萬

▲TOYOTA全新bZ3C、bZ3X上市在即，預計3月開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA全新bZ3C、bZ3X上市在即，預計3月開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

一汽豐田、廣汽豐田在2024年繳出可觀的銷量，而雙方手上各自有1張全新休旅王牌即將在年後拚上市，來自一汽豐田的bZ3C、廣汽豐田的bZ3X，將在今年3月殺入電動車市場！

▲TOYOTA全新bZ3C、bZ3X上市在即，預計3月開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA全新bZ3C、bZ3X上市在即，預計3月開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲一汽、廣汽豐田2024年繳出亮眼的好成績。

一汽豐田在2024年繳出800,199輛成績單，更是連續11年保持正成長的品牌，而廣汽豐田也不落人後，共售出770,147輛，春節年後的3月雙方品牌都將各自帶來矚目的bZ3C、bZ3X全新休旅。

▲TOYOTA全新bZ3C、bZ3X上市在即，預計3月開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA全新bZ3C、bZ3X上市在即，預計3月開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲bZ3C採流線的跑旅打造。

作為雙方2025年的重點車，首先一汽豐田的bZ3C，尺碼4,780x1,866x1,510mm、軸距2,880mm，比台灣熟悉的RAV4略大一些，外型相當前衛高科技，車頭來自與Prius、Camry相仿設計，是1款顏值超高的超帥跑旅，目前尚未公布更詳細的規格數據。

▲TOYOTA全新bZ3C、bZ3X上市在即，預計3月開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA全新bZ3C、bZ3X上市在即，預計3月開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲bZ3X不同於bZ3C，以大空間強打家庭休旅市場。

至於早早公布的預售價的TOYOTA bZ3X，預計會在3月正式上市，目前接單價人民幣10萬，折合新台幣約45萬，尺碼4,600x1,850x1,660mm、軸距2,765mm與一般中型休旅差不多，但透過巧妙的空間規劃，創造出討喜的車內空間。

車內前排座椅能大角度傾斜打平成躺椅狀態，後排腿部、頭部擁有餘裕可供伸展的超大空間，官方更表示，空間表現將是bZ3X主打強項。bZ3X目前僅公布入門款規格，搭載50.03 kWh 磷酸鐵鋰電池組，擁有221匹馬力、430公里續航力。

值得一提的是，日前bZ3C、bZ3X兩款全新休旅都已在台灣悄悄完成註冊，不過台灣和泰去年已表示，這兩款電動休旅還無進一步導入規劃。

►2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

►83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3Crown比亞迪BZ3X

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

國小老師1個月實領多少？　扣掉公保16.33%等費用剩這些

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

TOYOTA 2款全新休旅大陸3月上市2025-01-28

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？2025-01-28

台灣Audi「新年新車重頭戲」2025-01-28

台灣本田第1款油電休旅今年見2025-01-28

充電業者搶電動車新春出遊商機2025-01-28

BMW台灣2024電動車銷量成長近9成2025-01-28

國外研究顯示電動車壽命不輸油車2025-01-27

「MG多款新車」計劃公開2025-01-27

這4種汽車異音最常出現2025-01-27

第6代大改款TOYOTA RAV4今年問世2025-01-27

熱門文章

警抓飆車「用Google地圖」　法官打臉2025-01-27

第6代大改款TOYOTA RAV4今年問世2025-01-27

現代國產全新跨界休旅今年登場2025-01-27

高速公路內車道龜車最高罰1萬22025-01-27

國外研究顯示電動車壽命不輸油車2025-01-27

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？2025-01-28

楊梅休息站4死4傷事故車款是這台2025-01-26

BMW台灣2024電動車銷量成長近9成2025-01-28

「MG多款新車」計劃公開2025-01-27

台灣「國民電動車」百萬有找今年見2025-01-26

相關新聞

搶電動車新春出遊商機！快充業者推容量設定新制＋啟動重磅踩點積分

搶電動車新春出遊商機！快充業者推容量設定新制＋啟動重磅踩點積分

BMW台灣「2024電動車銷量成長近9成」！賣出6367輛刷新歷史新高

BMW台灣「2024電動車銷量成長近9成」！賣出6367輛刷新歷史新高

國外研究顯示「電動車壽命不輸油車」！表現最好的是這品牌

國外研究顯示「電動車壽命不輸油車」！表現最好的是這品牌

拚電動車滲透率　北京增發4萬個新能源小客車指標

拚電動車滲透率　北京增發4萬個新能源小客車指標

電動車自撞4死　高公局：設施符合規範「交流道別用輔助駕駛」

電動車自撞4死　高公局：設施符合規範「交流道別用輔助駕駛」

讀者迴響

熱門文章

警抓國道飆車時速176公里「用Google地圖算的」　法官打臉

警抓國道飆車時速176公里「用Google地圖算的」　法官打臉

「大改款TOYOTA RAV4」2025年重量級新車！外觀內裝大翻新加上新油電

「大改款TOYOTA RAV4」2025年重量級新車！外觀內裝大翻新加上新油電

現代「國產全新跨界休旅」今年挑戰TOYOTA神車！最快第1季見

現代「國產全新跨界休旅」今年挑戰TOYOTA神車！最快第1季見

高速公路「內車道龜車」最高罰1萬2！保持車距網友靠這招

高速公路「內車道龜車」最高罰1萬2！保持車距網友靠這招

國外研究顯示「電動車壽命不輸油車」！表現最好的是這品牌

國外研究顯示「電動車壽命不輸油車」！表現最好的是這品牌

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？國外研究：危險程度＝酒駕上路

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？國外研究：危險程度＝酒駕上路

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

BMW台灣「2024電動車銷量成長近9成」！賣出6367輛刷新歷史新高

BMW台灣「2024電動車銷量成長近9成」！賣出6367輛刷新歷史新高

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366