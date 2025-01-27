拚電動車滲透率　北京增發4萬個新能源小客車指標

▲北京交通壅塞，得先有「小客車指標」才能購車上牌。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方持續增加新能源車覆蓋率，北京市近日公布2025年小客車指標配額和配置比例，特別向符合條件的無車家庭，增發4萬個新能源小客車指標。

北京市今年小客車指標配額為10萬個，其中普通小客車指標2萬個，新能源小客車指標8萬個，與去年相同。

但在無車家庭方面則有明顯變化，北京市交通委表示，為了增強市民獲得感，推進購車指標精細化差異化管理，鼓勵汽車新能源化，將於5月26日面向無車家庭定向增發4萬個新能源小客車指標。

據北京市交通委公告，普通小客車指標中，家庭和個人指標額度共計19200個， 採用家庭和個人同池搖號方式；單位指標額度800個。普通小客車指標於6月26日、12月26日分兩次配置，每次1萬個；新能源小客車指標中，家庭指標額度58400個，個人指標額度14600個，單位指標額度4000個，營運指標額度3000個。

無車家庭的4萬個指標，按照定向增發工作安排，5月26日將隨常規新能源小客車指標配置結果一起公布積分排序入圍的家庭名單。北京市交通委也在公告中提及，增發的新能源小客車指標，僅能購買純電驅動的小客車。

中國大陸部分城市面臨龐大交通壓力，因此採用「小客車指標」來控制汽車的數量，車主若沒有該城市的小客車指標，將無法購車上牌。