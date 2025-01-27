「MG多款新車」計劃公開！房車、休旅都有最低折合新台幣36萬起

▲MG原廠公布2024年亮眼的銷售成績，並預告2025年多款新車發布。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG在2024年繳出不錯的銷售成績，為2025新的一年打了一劑強心針，預告新年展望，海外MG從2025年開始將有多達7款的全新車款，涵蓋房車、休旅等級距，最低售價折合新台幣只要36萬左右！

▲MG4在歐洲持續熱銷，成為品牌給力的助攻手。

MG去年在全球銷售達70萬輛，其中歐洲市場更創下24萬輛好成績，尤其MG4電動車以及新一代MG3都為品牌在歐洲累積可觀的人氣與銷量，而在弱勢的房車市場，MG也靠著新一代MG5與全新MG7，在大陸房車轎跑市場來到74,044輛。

▲MG全新S5電動休旅預計今年歐洲開賣。

MG在歐洲市場的下一步仍聚焦在趨勢的電氣化策略，新一代MG HS、ZS、MG3陸續在歐洲市場上市，有基本Hybrid油電、PHEV插電式油電等各種產品，而專攻電動車市場的MG4，今年還將有S5全新電動休旅加入歐洲戰場，讓品牌在新能源市場能加速拓張版圖。

在2025年發展重點，MG原廠預告將有多達7款以上的車款暖身籌備中，涵蓋房車、休旅等級距，售價落在人民幣8～30萬人民幣左右，折合新台幣36～135萬。