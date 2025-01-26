楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

▲楊梅休息站發生電動車自撞事故，造成4死4傷的悲劇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張慶輝／綜合報導

國道1號楊梅休息站昨（25）日晚間發生死亡車禍，40歲倪男駕駛電動車不明原因自撞分隔島，造成4死4傷的悲劇，在年節連假第1天發生如此憾事也引起高度關注，許多網友都在討論事故車款是哪1台，以及為何協助救援的民眾會開不了門，經查證後車型的相關細節如今也曝光了。

▲年節連假第1天就發生憾事，也引起高度關注。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經記者實際查詢後，確認發生事故的車款為Hyundai現代IONIQ 5，且是2023年出廠的EV600 Performance版本，當年新車售價為207.9萬，該車款馬力高達321匹並有61.7公斤米扭力，可在5.1秒完成0-100km/h加速，原廠公布的極速為185km/h。

▲IONIQ 5採用液冷鋰離子聚合物電池，EV600 Performance上的容量77.4kWh，並支援800V直流快充。（圖／資料照）

備受關注的電池方面，IONIQ 5 EV600 Performance搭載液冷式鋰離子聚合物電池，容量為77.4kWh，且是非豪華品牌中少有能支援800V直流快充的車款，最高充電功率達到350kW，官方實測5分鐘就能補充110公里續航力，10%至80%充電僅需18分鐘，同時還提供V2L對外供電功能。

▲IONIQ 5全車系配備Level 2半自動駕駛輔助功能。（圖／資料照）

在駕駛輔助上，IONIQ 5全車系都配備有Level 2半自動駕駛輔助功能，提供主動定速、全速域車道維持、主動煞停（含行人與路口偵測）、盲區碰撞避免等功能；儘管已經很完整，不過絕大多數車廠都會強調該功能只是輔助，在複雜路段如行經匝道或市區街道時不可開啟使用。

▲IONIQ 5採用機械門鎖，但車外為隱藏式門把設計，若因故未彈出時多數人會不知如何開門。（圖／資料照）

至於「門打不開」的討論，許多人會誤以為「只要是電動車就是電子門鎖」，但事實上包括IONIQ 5在內，還是有不少電動車配備的是機械門鎖，只是近年許多車款已經取消了實體的解鎖機構（如門板上的門閂），若上鎖時，只須拉1下或2下車內門把即可解鎖開門，也因為「鎖外不鎖內」的邏輯，所以後座有孩童時務必要啟動安全鎖；值得注意的是車外部份，IONIQ 5為了降低風阻採用隱藏式門把，若因某些原因導致車外門把未彈出時，會讓多數人不知道該如何開門。