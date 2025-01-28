搶電動車新春出遊商機！快充業者推容量設定新制＋啟動重磅踩點積分

▲源點科技（EVOASIS）在春節期間推出2項全新升級，包含全面啟動「春節優惠活動」及「充電容量設定新制」。（圖／EVOASIS提供）

圖文／CTWANT

農曆春節假期到來，源點科技（EVOASIS）宣布推出2項全新升級，包含全面啟動「春節優惠活動」及「充電容量設定新制」；U-Power也因應春節連假，推出年度重磅踩點活動。

為迎接2025年春節，EVOASIS全台超過40站點每度充電僅6.6元，東部與墾丁地區更享每度6.5元，且車主每次充電滿 20度，還有機會抽中2年快充優惠 5 折；另外，EVOASIS也表示，儲值金回饋享最高10%，並可與多家信用卡聯名。

EVOASIS強調，為了更高效使用電力，引入「智能充電容量調節機制」。當DC 快充站的CCS1或CCS2車位已滿時，正在充電的車位會自動將充電容量調整至85%，這樣不僅能避免電池過度充電，還能讓等待的車主更快接上充電，提升整體充電效率並縮短等待時間。

值得注意的是，CCS1和CCS2車位的充電容量互不影響，只有正在充電的車位會將容量限制至85%。例如，在新北三重三信超級綠洲站，若CCS1車位已滿，該充電槍的容量會自動限制為85%，但CCS2充電槍則仍可正常運作，不僅提高充電站運營效率，還能合理分配電力資源。

此外，若某站點僅設有一支CCS1或CCS2充電槍頭，該站點的充電容量會常態設定為85%，以確保公平分配服務並減少等待時間。車主可透過EVOASIS APP查詢即時充電狀況，靈活選擇最佳充電時間和地點。

而每年春節連假，U-Power皆推出年度重磅踩點活動，今年「蛇年新春踩點挑戰賽」迎接會員的將是全台共41個站點，加入「加權計分」站點概念，有3個站點以「踩1站算5分」、7個站點「踩1站算2分」計算，讓車友能夠更靈活規劃春節踩點旅程，不論攻略踩多、踩少，均可達成不同積分門檻直接領紅包、抽一年免費充或住宿券，玩法更有趣多元。

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