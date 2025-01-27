國外研究顯示「電動車壽命不輸油車」！表現最好的是這品牌

▲過去電動車總被認為使用壽命不如油車，但最新研究顯示並非如此。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

在許多人的既定印象中，總會認為電動車的使用壽命較短，無法與油車動輒10多年的表現相提並論，但這樣的印象恐怕要被打破了，近期就有研究指出，即使是頻繁使用之下，電動車的平均壽命也與油車不相上下，而且研究中也提到了表現最好的品牌，正是路上能見度極高的Tesla特斯拉。

▲研究人員分析超過3億筆MOT測試紀錄後，發現電動車發生技術故障的機率平均每年下降12%。（圖／資料照）

外媒「AutoExpress」報導，近期伯明罕大學、倫敦政經學院、加州大學聖地牙哥分校與瑞士伯爾尼大學的研究人員，分析了2005年至2022年間超過3億筆MOT測試紀錄（類似於車輛定檢）後發現，雖然早期的電動車確實存在可靠性問題，但在紀錄的時間段內，電動車發生技術故障的機率平均每年下降12%，作為對比，汽油車與柴油車的數值分別為6.7%與1.9%。

▲研究結果顯示電動車平均預期壽命可達18.4年，行駛里程更能達到近20萬公里。（圖／資料照）

從較直觀的方式來說，研究顯示電動車的平均預期壽命可達18.4年，行駛里程更能達到12.4萬英里（約20萬公里），其中後者數字直接超越了汽油動力的同類車型；報導還指出，雖然特斯拉在可靠性上的評價令人懷疑，但研究人員發現特斯拉是壽命表現最好的電動車，而Audi與Skoda則是油車陣營中表現突出的品牌。

▲儘管過去有一些品質上的疑慮，但研究人員稱特斯拉是壽命表現最好的電動車。（圖／資料照）

過去對於「電動車不耐用」的論述，一直都是建立在電池衰退的基礎之上，不過日前也有研究表明，在實際用車情況下的電池壽命，可能會比實驗室內的測試預估值多出40%，原本被認為會減損壽命的密集加減速、短暫臨停或長時間停放等行為，反而可能讓電池更為耐用，另外相較於油車存在引擎與變速箱等複雜組件，可動件較少的電動車，發生機械故障的機率也會更低。