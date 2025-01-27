ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

國外研究顯示「電動車壽命不輸油車」！表現最好的是這品牌

▲台灣原廠首度展出全新特斯拉Cybertruck！（圖／記者徐煜展攝）

▲過去電動車總被認為使用壽命不如油車，但最新研究顯示並非如此。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

在許多人的既定印象中，總會認為電動車的使用壽命較短，無法與油車動輒10多年的表現相提並論，但這樣的印象恐怕要被打破了，近期就有研究指出，即使是頻繁使用之下，電動車的平均壽命也與油車不相上下，而且研究中也提到了表現最好的品牌，正是路上能見度極高的Tesla特斯拉。

▲鴻海科技日－Luxgen納智捷n7長程版，Foxtron鴻華Model C美規。（圖／記者張慶輝攝）

▲研究人員分析超過3億筆MOT測試紀錄後，發現電動車發生技術故障的機率平均每年下降12%。（圖／資料照）

外媒「AutoExpress」報導，近期伯明罕大學、倫敦政經學院、加州大學聖地牙哥分校與瑞士伯爾尼大學的研究人員，分析了2005年至2022年間超過3億筆MOT測試紀錄（類似於車輛定檢）後發現，雖然早期的電動車確實存在可靠性問題，但在紀錄的時間段內，電動車發生技術故障的機率平均每年下降12%，作為對比，汽油車與柴油車的數值分別為6.7%與1.9%。

▲鴻海科技日－Luxgen納智捷n7長程版，Foxtron鴻華Model C美規。（圖／記者張慶輝攝）

▲研究結果顯示電動車平均預期壽命可達18.4年，行駛里程更能達到近20萬公里。（圖／資料照）

從較直觀的方式來說，研究顯示電動車的平均預期壽命可達18.4年，行駛里程更能達到12.4萬英里（約20萬公里），其中後者數字直接超越了汽油動力的同類車型；報導還指出，雖然特斯拉在可靠性上的評價令人懷疑，但研究人員發現特斯拉是壽命表現最好的電動車，而Audi與Skoda則是油車陣營中表現突出的品牌。

▲特斯拉Model Y實車展示。（圖／記者林鼎智攝）

▲儘管過去有一些品質上的疑慮，但研究人員稱特斯拉是壽命表現最好的電動車。（圖／資料照）

過去對於「電動車不耐用」的論述，一直都是建立在電池衰退的基礎之上，不過日前也有研究表明，在實際用車情況下的電池壽命，可能會比實驗室內的測試預估值多出40%，原本被認為會減損壽命的密集加減速、短暫臨停或長時間停放等行為，反而可能讓電池更為耐用，另外相較於油車存在引擎與變速箱等複雜組件，可動件較少的電動車，發生機械故障的機率也會更低。

►2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

►MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：電動車壽命使用汽車新車Tesla特斯拉耐用

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

推薦閱讀

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

最新文章

國外研究顯示電動車壽命不輸油車2025-01-27

「MG多款新車」計劃公開2025-01-27

這4種汽車異音最常出現2025-01-27

第6代大改款TOYOTA RAV4今年問世2025-01-27

現代國產全新跨界休旅今年登場2025-01-27

高速公路內車道龜車最高罰1萬22025-01-27

BMW重機2024全球賣出超過21萬輛2025-01-27

汽車美容達人親傳DIY洗車5大步驟2025-01-27

三菱「國產入新休旅」今年見2025-01-26

高速公路爆胎5字口訣保平安　2025-01-26

熱門文章

第6代大改款TOYOTA RAV4今年問世2025-01-27

現代國產全新跨界休旅今年登場2025-01-27

國外研究顯示電動車壽命不輸油車2025-01-27

高速公路內車道龜車最高罰1萬22025-01-27

警抓飆車「用Google地圖」　法官打臉2025-01-27

楊梅休息站4死4傷事故車款是這台2025-01-26

「MG多款新車」計劃公開2025-01-27

台灣「國民電動車」百萬有找今年見2025-01-26

汽車美容達人親傳DIY洗車5大步驟2025-01-27

電動自行車頻自燃　陸加碼「以舊換新」2025-01-27

相關新聞

火爆男硬拔充電槍判拘50天！特斯拉正妹車主覺得輕：民事繼續告

火爆男硬拔充電槍判拘50天！特斯拉正妹車主覺得輕：民事繼續告

電動車自撞4死　高公局：設施符合規範「交流道別用輔助駕駛」

電動車自撞4死　高公局：設施符合規範「交流道別用輔助駕駛」

「MG多款新車」計劃公開！房車、休旅都有最低折合新台幣36萬起

「MG多款新車」計劃公開！房車、休旅都有最低折合新台幣36萬起

硬拔「特斯拉充電槍」嗆操長髮女駕駛媽媽　火爆男下場出爐

硬拔「特斯拉充電槍」嗆操長髮女駕駛媽媽　火爆男下場出爐

BMW重機「2024全球賣出超過21萬輛」！德國鄉親挺自己人貢獻2.6萬輛

BMW重機「2024全球賣出超過21萬輛」！德國鄉親挺自己人貢獻2.6萬輛

讀者迴響

熱門文章

「大改款TOYOTA RAV4」2025年重量級新車！外觀內裝大翻新加上新油電

「大改款TOYOTA RAV4」2025年重量級新車！外觀內裝大翻新加上新油電

現代「國產全新跨界休旅」今年挑戰TOYOTA神車！最快第1季見

現代「國產全新跨界休旅」今年挑戰TOYOTA神車！最快第1季見

國外研究顯示「電動車壽命不輸油車」！表現最好的是這品牌

國外研究顯示「電動車壽命不輸油車」！表現最好的是這品牌

高速公路「內車道龜車」最高罰1萬2！保持車距網友靠這招

高速公路「內車道龜車」最高罰1萬2！保持車距網友靠這招

警抓國道飆車時速176公里「用Google地圖算的」　法官打臉

警抓國道飆車時速176公里「用Google地圖算的」　法官打臉

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

「MG多款新車」計劃公開！房車、休旅都有最低折合新台幣36萬起

「MG多款新車」計劃公開！房車、休旅都有最低折合新台幣36萬起

台灣「國民電動車」挑戰百萬有找！納智捷n5、Suzuki eVitara今年問世

台灣「國民電動車」挑戰百萬有找！納智捷n5、Suzuki eVitara今年問世

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366