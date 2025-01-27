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BMW重機「2024全球賣出超過21萬輛」！德國鄉親挺自己人貢獻2.6萬輛

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Motorrad 於 2024 年創下品牌史上最佳銷售紀錄，全球共交付超過 21 萬輛摩托車 (210,408 輛)，穩居全球高端摩托車市場的領導地位。德國市場持續成為最大貢獻者，其他如歐洲、美國、亞洲及拉丁美洲市場亦表現亮眼，展現出品牌強大的全球影響力。

全球共交付超過 21 萬輛　BMW Motorrad 在 2024 年創下銷售歷史新高

BMW Motorrad 在 2024 年的成功歸功於多元而吸引力十足的產品陣容，包括備受矚目的全新 BMW M 1000 XR 和 S 1000 XR，以及中量級冒險車型 BMW F 800 GS、F 900 GS 和 F 900 GS Adventure。此外，經典復古車款 BMW R 12 和 R 12 NineT 亦深受喜愛，而旗艦冒險車型 BMW R 1300 GS 及其 Adventure 版本搭載的經典 Boxer 引擎，則繼續引領市場。

歐洲市場表現尤為突出，共銷售 118,727 輛，德國市場以 26,177 輛穩居榜首，其次是法國、義大利和西班牙。而在其他地區，美國 (17,272 輛)、巴西 (15,267 輛)、中國 (13,872 輛) 和印度 (8,301 輛) 均有顯著成長，為全球銷售紀錄添磚加瓦。

BMW Motorrad 對 2025 年充滿信心，將推出多款全新車型和創新產品，同時透過全球首發活動及多元互動進一步鞏固品牌定位。銷售負責人 Stephan Reiff 表示，2024 年的成績證明 BMW Motorrad 品牌及產品組合的卓越吸引力，並承諾未來將持續超越客戶期待。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMW寶馬Motorrad重機摩托車機車新車銷量2024

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