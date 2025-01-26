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大排量V8才對味！福特野馬「眼鏡蛇高性能版」回歸　馬力上看830匹

圖文／7Car 小七車觀點

Shelby American 宣布推出 2025 Mustang Shelby GT350R，以第七代 Mustang 為基礎進行升級，分別有 GT350 和 GT350R，預計限量生產 562 輛，起價為 109,999 美元。

▲Mustang Shelby GT350R 正式回歸。

全新的 Ford Mustang Shelby GT350 同樣擁有專屬的空力套件來增加空氣力學效果，搭配專屬水箱護罩、三件式下擾流以及鋁合金通風引擎蓋，同時還有 Shelby 專屬徽飾，整體更顯侵略氣息。車尾部分則有一組專屬的大型尾翼，車身還有 Le Mans 賽事風格的車身條紋彩繪，並配有深色玻璃車窗等。另外原廠還提供了碳纖維套件及尾翼等輕量化套件。

底盤部分，2025 Shelby GT350 還配備降低車身彈簧、加粗防傾桿和 Borla 排氣系統，搭配 20 吋鍛造鋁圈以及「Shelby 規格」性能輪胎。

進入車內，座椅採用 Shelby 刺繡的皮革材質包覆，並加入專屬的地墊、門檻飾板與專屬介面儀表板等，手排車型的排檔桿也換成球形提供更優異的換檔手感。其餘像是 B&O 音響、後方交通警示系統、語音導航，和 FordPass Connect 均是標準配備，可以允許車主與手機連結，遠端尋找愛車位置、鎖定和解鎖車門，並檢查車輛狀態，如燃料、油位和保養提醒等功能。

大排量V8 才夠味，2025 Shelby GT350 正式回歸

動力部分，Shelby GT350 同樣搭載 5.0 升 V8 引擎，可發揮 480 匹最大馬力，而 Shelby 則提供 3.0 Whipple 增壓套件，可將最大輸出提升到 810 匹馬力，均有自排或手排變速箱。而 GT350R 則是標準搭載機械增壓 5.0 升 V8 引擎，最大馬力超過 830 馬力，同時只有提供手排版本，底盤部分也增強剛性，並升級搭載 JRI 懸吊系統，以及 Alcon Racing 卡鉗和 Forge-line 鍛造輪圈。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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