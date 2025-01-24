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KTM推出「全新白牌＆黃牌越野車」！Enduro R系列帶硬派玩家上山下海

圖文／7Car 小七車觀點 

KTM 在 2025 年擴大其 Enduro R 系列，新增兩款車型 — KTM 125 Enduro R 與 KTM 390 Enduro R，以高耐用性和多功能性為特色，無論是都市道路還是崎嶇山路，皆能展現強大的適應能力。

越野新勢力　KTM 推出 125 Enduro R 與 390 Enduro R

KTM 125 與 390 Enduro R 的外觀設計以輕量化和越野為核心理念，採用緊湊的 9 公升金屬油箱與優化的人體工學設計，讓騎士在站立騎行時更加舒適。兩車型採用全新的雙段鋼管車架，專為越野需求打造，並提供更大的地面間隙與穩定性。此外，新設計的 WP APEX 懸吊系統，為 390 車型提供多段可調功能，滿足不同地形挑戰。

越野新勢力　KTM 推出 125 Enduro R 與 390 Enduro R

越野新勢力　KTM 推出 125 Enduro R 與 390 Enduro R

兩車型搭載全新 LC4c 單缸引擎，不僅符合歐盟排放標準，還改進了氣缸頭結構與燃油噴射技術，提升了燃燒效率並減少排放。此外，KTM 390 Enduro R 更配備可選駕駛模式與可完全關閉的 ABS 系統，實現更精確的越野操控，而全新的 4.2 吋 TFT 儀表與藍牙連接功能，進一步增強了便利性與現代感。

越野新勢力　KTM 推出 125 Enduro R 與 390 Enduro R

KTM 將多項實用設計融入新車，例如重心設計更高的進氣系統，提升了越野性能；不銹鋼排氣系統採用雙催化轉化器，不僅減重還兼具環保。此外，KTM 為該系列提供多樣的原廠 PowerParts 配件與專屬騎行裝備，讓車主能夠根據需求進行客製化，實現性能與舒適的最佳平衡。

KTM 2025 Enduro R 系列的誕生，不僅滿足了對性能與多功能的追求，更重新定義了小排量越野車市場的可能性。

越野新勢力　KTM 推出 125 Enduro R 與 390 Enduro R

越野新勢力　KTM 推出 125 Enduro R 與 390 Enduro R

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KTM125390EnduroR越野車機車摩托車檔車白牌黃牌新車

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