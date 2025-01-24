偉士牌「新年式Sprint Tech 150」實車少量抵台！智慧科技升級更好用

圖文／7Car 小七車觀點

義大利經典品牌 Vespa 總代理太古汽車集團日前正式宣布推出全新 25 年式 Sprint Tech 150，實車也於近日正式抵台。此回新年式車型聚焦於智慧科技的升級，搭載全彩 TFT 液晶儀表板搭配 Vespa MIA 多媒體平台系統與 GPS 導航系統，並輔以免鑰匙啟動功能(Keyless System)、霓虹綠車身飾條與全新魅影消光黑、冰曜灰雙車色，呈現更具未來感的時尚外觀，滿足消費者對科技與美學兼具的需求。

外觀方面，全新 25 年式 Vespa Sprint Tech 150 以兩款新車色「魅影消光黑」與「冰曜灰」登台，搭配新增的霓虹綠飾條和霧面黑化後照鏡與扶手等細節，提升整體質感與未來感。車體輪廓延續經典的 Vespa 946 設計元素，並新增前面板內側氛圍燈，當啟動車輛或使用「尋車功能」時即自動亮起，使車款更具辨識度。

配備方面，此次新年式 Vespa Sprint Tech 150 升級搭載全新 5 吋全彩 TFT 多功能液晶儀表板，搭配標配的 Vespa MIA 多媒體平台系統，能透過專屬 Vespa App 與智慧型手機連接，並透過儀表板螢幕顯示來電、訊息、音樂控制及即時導航等，提升行車便利性與安全性。此外，新年式 Vespa Sprint Tech 150 還首度導入 GPS 導航功能，僅須透過 Vespa App 設定或選擇目的地，導航資訊即可於儀表板顯示，包括到達所需時間與距離、當前選擇及替代路線等等，以滿足騎士對智慧騎乘的需求。

另外，相當便利的免鑰匙啟動系統 (Keyless System) 也未曾缺席，除了解鎖、上鎖和啟動車輛等功能外，該感應鑰匙還允許騎士進行遠端操作「尋車功能」，使車輛的方向燈閃爍並同時點亮氛圍燈以快速找到車輛。專用按鈕還可開啟坐墊下的儲物空間，結合便利性與科技感，貼近使用者需求。

據 Vespa 總代理太古汽車集團表示，全新 25 年式 Vespa Sprint Tech 150 現已少量到港，預料將可吸引國內對時尚與科技愛好騎士的關注。對此車有興趣之讀者，可前往 Vespa 全台授權經銷門市或官方商城了解更多細節，搶先了解這款傳承義大利經典設計結合科技車型的魅力所在。