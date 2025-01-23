Honda「長青速克達」改款上市！2排量、具怠速熄火＆免鑰匙系統

▲Honda日本發表PCX、PCX160，換上全新頭尾燈造型、皆採前14吋／後13吋輪胎配置。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本Honda（本田）二輪部門推出新PCX、PCX 160速克達，針對外觀、配備改款升級，帶來全新造型與配備升級，共有4款車色，PCX125售價自379,500日圓（折合新台幣約7.9萬），排氣量更大的PCX160則是462,000日圓（折合新台幣約9.7萬），年販售目標分別為18,500台、6,500台。

▲PCX共提供消光金屬藍、珍珠雪花白、珍珠黑、木星灰等4款車色。



Honda暢銷速克達PCX共提供消光金屬藍、珍珠雪花白、珍珠黑、木星灰等4款車色，原廠也換上新的頭尾燈造型、並在前斜板與把手處以銀色飾板鋪陳，賦予更多質感表現。

PCX車廂空間達30L，官方表示可放置SHOEI 3/4安全帽，同時也具有Honda Smart免鑰匙系統、USB Type-C充電孔，油箱容量為8.1公升。

▲PCX車廂空間為30L，配備數位儀表、免鑰匙系統、怠速熄火裝置。



動力上，PCX皆採水冷單缸引擎，PCX 125具12.5匹馬力／1.2公斤米扭力，平均油耗為47.7km／L；PCX 160則採156c.c.排氣量，具有15.8匹馬力／1.5公斤米扭力，平均油耗為44.9km／L，兩款車型皆採前14吋、後13吋輪胎配置，座高764mm。

Honda PCX最早於2009年上市，可說是本田長青速克達幾種，並分別曾在泰國、義大利、印尼、巴西等地生產，也有在美國等市場販售。

▲引擎部分皆採水冷單缸四行程引擎，125機種具12.5匹馬力／1.2公斤米扭力；PCX160則是156c.c.排氣量，具有15.8匹馬力／1.5公斤米扭力。

