Volvo「EX30跨界越野版」測試首曝！粗獷風格、越野性能最快下旬見

▲Volvo入門電動休旅EX30即將在農曆年後登台上市，而最近海外也捕捉到跨界越野版本測試車，很可能今年就會亮相，圖為EX30。（圖／翻攝自Volvo）



記者林鼎智／綜合報導

Volvo入門電動休旅EX30即將在農曆年後抵台，不過最近海外也流出EX30的跨界版本測試照，有望為這款熱門產品帶來新的越野風格，同時也能重新讓Cross Country系列重新回到市場。

Volvo最早在90年代開始使用Cross Country跨界銘牌，像是懸吊高低可調的V70，後續也推出V60 Cross Country跨界旅行車，不過從未用在休旅車款上，而最近一輛帶有越野風格的EX30測試車就被捕捉到，後續也可能以EX30 Cross Country進行販售。

▲Volvo EX30 Cross Country顯然具有更多防刮塑料、並且離地間隙也更高。（圖／翻攝自Carscoops）

從間諜照來看，這輛EX30 Cross Country與一般版本相比，離地間隙比原本171mm略有增高，同時車頭、車尾及輪拱處皆採黑色防刮塑料材質，並配有車頂行李架、新款18吋輪圈。

不過目前尚未確定EX30 Cross Country的動力配置，考量到越野性能，很可能僅提供422匹雙馬達全驅設定，並且在底盤下方增添防護，以保障電池組安全。按照Volvo先前的排程，這款EX30 Cross Country很可能以2025年式車型販售，最快有望在今年下旬亮相。

▲Volvo EX30 Cross Country有望在今年下旬亮相，具有車頂架、粗獷保桿樣式及專屬輪圈，圖為預想圖。（圖／翻攝自Carscoops）