83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

▲台灣新年式三菱Outlander上架，部分車型調漲、升級配備！（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

台灣第4代大改款沒下文，中華三菱針對現行Outlander推出新年式，因應法規升級安全帶警示系統，部分車型導入新數位儀錶，售價83.9萬起，提供5人、7人座等車型！

▲新年式全車系標配後座安全帶警示提醒。

今年上半季台灣可能還是盼不到第4代大改款Outlander登台，中華三菱推出新年式Outlander，5人座有2款車型小漲1萬，售價分別為83.9、89.9、98.9、107.9萬，另還有108.9萬的7人座。

新年式雖然有2款車型小漲1萬，但配備有些許調整升級，因應台灣最新上路的法規，新年式三菱Outlander全車系都新增後座安全帶提醒警示功能，在駕駛前方會有圖示與聲音警示。

▲3款車型升級10.25吋數位儀錶。

83.9、98.9萬調漲的車型，加上108.9萬的7人座，藉由新年式升級討喜加分的10.25吋數位儀錶，而其他車型則維持傳統雙環樣式，動力採2.4升自然進氣引擎，搭配CVT變速箱不變。

去年日本、歐洲已針對第4代Outlander推出最新的小改款，而台灣原廠目前尚未對第4代Outlander有更詳細的規劃，台灣想要看到大改款Outlander，短期內估計無望。