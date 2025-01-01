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TOYOTA、速霸陸雙生休旅北美大降23萬！新Solterra折合新台幣126萬

▲配合TOYOTA bZ4X降價策略，美規速霸陸Solterra新年式也調整售價。（圖／翻攝自速霸陸）

▲配合TOYOTA bZ4X降價策略，美規速霸陸Solterra新年式也調整售價。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

日前TOYOTA bZ4X、LEXUS RZ全球有感降價促銷，而同樣作為的雙生車的速霸陸Solterra趁著北美推出新年式之際，也作了車型價格調整，其降價幅度達美金7,000元折合新台幣23萬，降幅比bZ4X的14%更有感來到14.4%！

▲配合TOYOTA bZ4X降價策略，美規速霸陸Solterra新年式也調整售價。（圖／翻攝自速霸陸）

▲北美新年式Solterra推出帥氣的黑化版本。

新年式北美速霸陸Solterra新增Touring Onyx Edition黑化車型作為最頂規，車型選擇共計4款，售價44,995～51,995美金，折合新台幣126～170萬，最高調降7千美金達14.4%。

▲配合TOYOTA bZ4X降價策略，美規速霸陸Solterra新年式也調整售價。（圖／翻攝自速霸陸）

▲配合TOYOTA bZ4X降價策略，美規速霸陸Solterra新年式也調整售價。（圖／翻攝自速霸陸）

▲新車型採專屬的20吋鋁圈與黑化套件。

亮點的Touring Onyx Edition黑化車，以過去頂規版本，換上專屬黑化套件妝點，並在後視鏡、尾翼、保桿等細節鋪陳，採用黑色的20吋鋁圈、專屬銘牌標示等，讓新年式Solterra增添不少帥度與顏值。

內裝也增加不少質感設計，黑化車型可選擇淺灰、黑色雙色內裝搭配，搭載12.3吋多媒體螢幕、7吋數位儀錶等，並具備Harman Kardon 音響系統、全景玻璃天窗、電子後視鏡等。

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