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2024台灣車壇「11大事件回顧」！Gogoro創辦人閃辭　MG熱銷休旅中箭

▲3,500台Gogoro連5年消音台北橋（圖／記者游鎧丞攝）

▲2024台灣車壇發生了許多大事，其中包括了Gogoro創辦人陸學森（圖中著黑衣黑褲者）閃辭。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

回首2024年的台灣車壇，在全面告別疫情陰霾後可說是熱鬧滾滾，不僅重磅新車一波波接連登場，就連賽車活動也是話題十足，而且不只有這些「喜事」，也有不少讓人震驚錯愕的消息傳來，在即將進入新的1年前，《ETtoday車雲》就依發生的時間序，為各位車迷重溫2024年台灣車壇的那些重大事件。

1.首款台灣自主國產電動車開始交車

▲n7交車

▲首款台灣自主國產電動車Luxgen n7在3月23日正式展開交車。（圖／資料照）

從首次在鴻海科技日以Model C身分亮相、1,000元加入純電會員、一直到2023年10月正式開放預訂後，首款台灣自主國產電動車Luxgen n7總算在2024年3月23日展開首批交車，不僅短短數天內就交付417台，並且在後續數月都繳出破千台的亮眼成績，成為單月新車銷量前10強的常客之一，之後又在下半年端出了LR長程版，進一步消弭消費者的里程焦慮。

2.啦啦隊女神李多慧為機車代言

▲快訊／光陽推油＋電新車「李多慧現身站台」！168騎到飽免預繳。（圖／記者張慶輝攝）

▲李多慧（左）在4月首度為KYMCO光陽機車站台代言。（圖／資料照）

作為當紅的啦啦隊女神，李多慧在4月時受KYMCO光陽機車邀請，成為全新車款Dollar大樂的代言人，近期李多慧更是騎著該車款完成環島壯舉，之後8月李多慧又再度受到光陽邀請，為全新女性車款Yogurt優格125站台代言，還拍攝了為新車量身訂做的音樂廣告，引起車迷與粉絲關注。

3.國產車自製率新制突襲上路

▲MG HS（圖／記者徐煜展攝）

▲原本銷售火熱的MG HS休旅車在自製率新制上路後，就直接從排行榜上消失。（圖／資料照）

為了防堵大陸汽車零件化整為零來台，經濟部產發署在8月1日突襲宣布國產車自製率新制上路，不僅許多原定規劃登台的新品牌全數暫停動作，就連多款正在熱銷的新車都中箭落馬，其中除了有年銷量破萬台的MG HS休旅，甚至連韓系品牌的Hyundai現代Custin也被擊落，三陽董事長吳清源更是因遭汽車公會成員背刺而揚言退出。

4.首位台灣重機賽車手於日本鈴鹿4耐取勝

▲史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁。（圖／CLUBモトラボ EJ&速心提供）

▲重機好手江直螢（右）於日本鈴鹿4耐與隊友一同取得勝利。（圖／CLUBモトラボ EJ&速心提供）

近期有許多台灣重機好手活躍於國際賽事，其中耕耘許久的江直螢更傳來捷報，於8月初舉辦的末屆日本鈴鹿4小時耐久賽，與日本CLUBモトラボ EJ&速心車隊、以及年僅18歲的楠留維共同取得國內組冠軍，成為台灣賽車史上的第1人。

5.知名電動機車品牌創辦人暨執行長閃辭

▲Gogoro 360計畫首次公開！「車主＆酸民的質疑」一次說明白。（圖／記者張慶輝攝）

▲Gogoro創辦人、董事長暨執行長陸學森閃辭，消息一出業界震驚。（圖／資料照）

在多名創始元老接連出走、且爆出旗下車款關鍵零件有洗產地的嫌疑後，電動機車品牌Gogoro創辦人、董事長暨執行長陸學森在9月13日宣布閃辭，消息一出外界震驚，公司股價也順勢摜破1美元大關，之後由董事會推舉潤成投控董事長暨潤泰集團法務長曾達夢接任董事長，原台灣總經理姜家煒接任代理執行長，其中前者在11月初的第7次快閃台北橋首度以新身分對外露面，並喊話會持續經營Gogoro。

6.首次F1實車公路動態展演

▲快訊／F1台中市政路開飆「現場畫面曝」！直線衝刺破140分貝。（圖／記者張慶輝攝）

▲告別疫情後，台灣車迷總算迎來首次F1實車的公路動態展演。（圖／資料照）

原定在2020年就要來台舉行的Red Bull F1 Showrun，因疫情關係延宕至2024年9月，由現役日本籍F1車手角田裕毅，駕駛2012年冠軍賽車RB8於市府路上狂飆，吸引超過6萬名車迷到台中朝聖，儘管結尾發生了一點「小插曲」，並在網上引起激烈討論，不過首次F1實車於台灣公路上進行動態展演仍是一大壯舉。

7.銷售冠軍神車迎來首次小改款

▲79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆。（圖／記者張慶輝攝）

▲霸榜神車Corolla Cross在上市4年後首次進行小改款，價格較先前不增反降。（圖／資料照）

長期霸榜的神車TOYOTA Corolla Cross，在10月初的風雨中迎來首次小改款，此次改款重點除了車頭造型更新外，最大亮點就是車內換上12.3吋數位儀表與電子手煞車，動力則在油電款改搭鋰電池，減輕車重的同時也精進油耗，更重要的是售價不增反降，較改款前調降2.1萬至7.6萬不等，上市後於11月繳出突破4,000台的亮眼成績。

8.老字號發財車改名大翻新

▲53萬起！中華「全新小發財車J Space」上市　同級唯一LV2駕駛輔助。（圖／記者張慶輝攝）

▲Veryca菱利徹底改名大翻新，以J Space的全新名號力抗日系對手。（圖／資料照）

面對日系品牌的強力進犯之下，中華汽車為老字號的發財車「Veryca菱利」徹底改名大翻新，以「J Space」之名閃亮登場，除了有活潑吸睛的全新外型，內裝更是一掃商用車的平庸質感，再輔以同級首創的Level 2駕駛輔助科技，盼能吸引更多自用與戶外休閒客群入主，成為逆襲對手的重要籌碼。

9.汽車品牌新代理王成形

▲台北車展／Peugeot 208掀背＆2008休旅同步亮相　歐洲都還沒賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲尚騰汽車集團在12月6日正式官宣加入寶嘉聯合團隊，後續還會引進更多品牌，將成為新的台灣汽車代理王。（圖／資料照）

作為汽車業界的後起之秀，尚騰汽車集團近年迅速茁壯，更在12月6日正式宣布加入寶嘉聯合團隊、也就是Peugeot寶獅與Citroen雪鐵龍目前在台代理商，除了這兩個隸屬Stellantis集團旗下品牌外，尚騰後續還可望導入Jeep吉普、Alfa Romeo愛快羅密歐與RAM等品牌，一躍成為台灣掌握最多品牌的汽車代理商。

10.首次汽車品牌主辦統規賽

▲TOYOTA GR

▲台灣首場TOYOTA統規汽車賽在12月中於麗寶國際賽車場展開，2025年還有精彩的全年度賽事。（圖／資料照）

TOYOTA總代理和泰在12月中旬於麗寶國際賽車場舉辦首屆「GAZOO Racing品牌嘉年華」，活動中不僅集結超過百台TOYOTA經典車款，更有熱血刺激的首場Corolla Cup統規示範賽，儘管使用車款是路上常見的Corolla ALTIS，但在專業團隊精心打造下，已經搖身一變成為戰力十足的賽道機器，讓人更期待2025全年度賽事的精采度。

11.首次電動車本土撞測

▲TNCAP 。（圖／翻攝自TNCAP）

▲TNCAP計畫執行迄今迎來首次電動車撞測，由Tesla特斯拉Model Y取得5星佳績。（圖／翻攝自TNCAP）

趕在新年到來之前，TNCAP台灣新車安全評等計畫公布了最新測試成績，作為該計畫首次在本土進行撞擊測試、也是現今台灣最暢銷的電動車，Tesla特斯拉Model Y順利取得5星佳績；同場的另一焦點，就是Honda台灣本田自費送測的第6代CR-V，這次也一掃先前的「3星陰霾」，順利取得5星評價，完成了改款上市時的承諾。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

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