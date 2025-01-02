65.2萬能買中型房車！國產「三菱Grand Lancer」預告將完售停產

▲國產中華三菱Grand Lancer預計今年退場。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

2025年剛送走豪華進口的Infiniti Q50，國產中華三菱Grand Lancer也在預告即將與車迷告別，官網釋出最新促銷，含舊換新就能60.2萬牽走三菱Grand Lancer！

▲Grand Lancer目前在售2款車型，入手價70萬有找比TOYOTA Altis還便宜！

國產中型房車除了有TOYOTA Altis 72.5萬起、Nissan Sentra 78.5萬起，就屬三菱的Grand Lancer最便宜，不過想撿便宜手腳要加快了，2款售價65.2、72.2萬的Grand Lancer已在官網釋出收藏經典促銷，也就表示今年要告別台灣市場。

▲Grand Lancer今年停產，產線可能轉接給今年將國產的Xforce小休旅。

目前僅剩台灣在售的三菱Lancer車系，尤其更以Lancer Evolution 車型令人難忘，後續國外苦無改款更新計劃，日本母廠於2017年停產6代Lancer，後續台灣中華汽車主導開發推出7代Grand Lancer繼續販售，但隨著台灣用車習慣改變，讓房車市場日漸萎縮，Grand Lancer今年就要忍痛與台灣車迷告別。

隨著Grand Lancer即將離場，中華三菱在2025年有值得期待的全新車款，海外熱銷的Xforce小休旅即將在今年國產登台，目前正在台灣積極測試中，未來將直接鎖定TOYOTA Yaris Cross等跨界休旅一級戰區。