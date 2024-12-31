「Suzuki Jimny 5門版」高人氣日本將販售！預計明年1月登場

▲Suzuki Jimny高人氣表現，讓日本導回母國販售。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

最早在印度發表的Suzuki Jimny 5門版，擁有比3門更好的空間尺碼優勢，在海外持續發光發熱的5門Jimny，讓日本母廠計劃導入銷售，最快於明年1月的東京車展作亮相！

▲日本最快1月釋出5門Jimny。

台灣Suzuki Jimny日前已宣告3門版完售，短時間內難看到Jimny回歸，至於空間更實用的5門Jimny，台灣原廠並未導入，不過台灣已有部分水貨商私自引進，其5門Jimny近期也是台灣話題頗高車款。

而在日本市場上，同樣受到5門Jimny在其他市場高人氣影響，讓日本決定導入，在日本市場上，3門的稱為Jimny Sierra，至於5門的Jimny，日本原廠可能會加上Nomade副車名對外溝通，其Nomade也曾用在90年代的日規Suzuki Escudo車型上。

▲5門Jimny空間尺碼比3門更實用。

5門Jimny其尺碼相較3門，車長、軸距增加340mm，在乘坐、載物空間上擁有更好優勢，動力來自3門的1.5升自然進氣引擎，可繳出104.8匹馬力、13.7公斤米扭力，未來在日本銷售，勢必又會帶動一波越野休旅熱潮。