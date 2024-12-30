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「大改款賓士GLB」搶攻7人座休旅市場！汽油、電動車都有明年發表

▲國外釋出還原頗高的新一代GLB預想圖。（圖／翻攝自《kolesa》）

▲國外釋出還原頗高的新一代GLB預想圖。（圖／翻攝自《kolesa》）

記者徐煜展／綜合報導

賓士入門級距明年可是有不少重量級新車，除了有CLA四門轎跑外，鎖定豪華入門休旅的GLB也在蠢蠢欲動，日前捕獲到新一代GLB引起不少車迷關注，近來更有還原度頗高的預想圖，讓車迷先來看看下一代GLB要怎麼改！

預想圖取自日前剛捕獲到賓士GLB測試車，下一代賓士GLB造型圓潤、活潑不少，外觀大刀整容重新設計，全新的LED頭燈組，內部還有搶眼的賓士三芒星Logo點綴，搭配同樣換新的水箱護罩、保桿，新一代GLB視覺簡潔俐落、更耐看！

▲國外釋出還原頗高的新一代GLB預想圖。（圖／翻攝自《kolesa》）

▲下一代GLB除了有油車外，也將提供電動版。

下一代GLB將提供汽油、電動等多種豐富動力可選，從尾部來看，取自EQ電動車家族不少特徵，細長的貫穿式尾燈組為日夜間帶來更好的辨識度，也消彌傳統休旅笨重呆板形象。

▲國外釋出還原頗高的新一代GLB預想圖。（圖／翻攝自《kolesa》）

▲新一代GLB積極測試預計明年發表。（圖／翻攝自《Carscoops》）

來到第2代的賓士GLB，將涵蓋5人、7人座市場，從集團發展方向來看，下一代GLB將與CLA共用MMA新平台，預估搭載1.5升汽油渦輪搭配48V輕油電，結合8速雙離合變速箱，具備134匹、188匹等輸出，並還會有AMG性能化版本。

MMA平台能支援電氣化技術，電動車預期提供單馬達、雙馬達配置，以賓士之前釋出的訊息來看，其續航力最大可望有超過750公里水準。

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關鍵字：賓士Mercedes-BenzGLBSUV休旅車大改款GLCGLC CoupeCLA

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