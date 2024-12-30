「TOYOTA亞太規Yaris」將推大改款！全新平台加持空間有望放大

▲東南亞市場TOYOTA Yaris終於流出大改款消息！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

與台灣日前停產血緣頗深的亞太規TOYOTA Yaris，在經過數次的小改款後，終於將迎來換代大改款車型，新一代TOYOTA Yaris將在明年登場，採用Yaris Cross的DNGA平台打造，屆時操控、空間感都有望提升！

▲Yaris國民小鴨將取自Yaris Cross的DNGA平台。

台灣、東南亞市場販售的TOYOTA Yaris Cross來自DNGA平台，關係到接下來Yaris掀背車改款走向，雖然台灣已在今年停售Yaris掀背車，不過東南亞、泰國等市場仍會為Yaris作改款續命，預計明年問世！

▲馬來西亞Perodua將推出貼牌販售的新一代TOYOTA Yaris。

除了流出新一代TOYOTA Yaris資訊外，在馬來西亞市場上，更有消息表示，當地自主Perodua品牌本就與TOYOTA有緊密的合作關係，馬來西亞Perodua將藉由下一代Yaris與TOYOTA進一步合作，推出更平民款的Perodua貼牌販售的Yaris雙生車。

東南亞拋出DNGA平台的新一代TOYOTA Yaris，事實上，歐日規TNGA平台Yaris亦有換代消息流出，雖然兩車系並無直接的血緣關係，不過歐日規新一代Yaris同樣最快預計明年上陣，將會採用TOYOTA最新開發的1.5升油電系統。