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「HONDA雅哥雙生」大陸新年式迎戰TOYOTA Camry！折合新台幣82萬

▲大陸東風本田推出新年式HONDA inspire。（圖／翻攝自HONDA）

▲大陸東風本田推出新年式HONDA inspire。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣無緣的新一代HONDA Accord雅哥，在大陸可是有不少血緣雙胞胎，由東風本田負責的HONDA inspire，血統來自經典的HONDA Accord，其近來推出的新年式，1.5升渦輪折合新台幣82萬，來與TOYOTA Camry繼續爭奪中大型房車市場！

▲大陸東風本田推出新年式HONDA inspire。（圖／翻攝自HONDA）

▲新年式HONDA inspire提供1.5升渦輪3款車型。

東風本田的HONDA inspire中文名稱為英仕派，與TOYOTA Camry同屬中大型房車級距，尺碼擁有4,979mm x 1,862 x 1,449mm，軸距為2,830mm，近來針對1.5升汽油款推出新年式，共計有3款車型，人民幣開價18.28～21.38萬，折合新台幣82～96萬。

▲大陸東風本田推出新年式HONDA inspire。（圖／翻攝自HONDA）

▲新年式推出最新的HONDA Sensing 360＋系統。

與Accord採截然不同的運動化設計，為HONDA inspire外型一大象徵，此次新年式外型、內裝設計並無太大變化，重點推出最新的HONDA Sensing 360＋防護系統，相較舊款系統相比，新HONDA Sensing 360＋透過8個超聲波、5個毫米波雷達感知，並搭配6個攝像鏡頭，實現更嚴格的車輛安全把關。

▲大陸東風本田推出新年式HONDA inspire。（圖／翻攝自HONDA）

▲1.5升汽油渦輪先發，後續還會追加PHEV新年式。

動力、內裝不變，新年式inspire內裝科技感仍是相當搶眼，1.5升汽油渦輪搭配CVT變速箱，可繳出192匹馬力，新年式目前僅針對1.5升汽油版本，後續預估還會推出2.0升的PHEV插電式油電。

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