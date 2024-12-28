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【周焦點】國產中型休旅80萬有找　全新RAV4現身　國產電動車明年見

▲納智捷2款休旅上市，最低80萬有找；TOYOTA RAV4全新概念車曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲納智捷2款休旅上市，最低80萬有找；TOYOTA RAV4全新概念車曝光。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

搶在2024年尾購車潮，最後一周國產、進口都有新車上市，納智捷針對U6、URX Neo推出帥氣的黑化特仕車；鴻海納智捷全新電動車預告，Model B預告明年第2季登場；BMW小改款3系列開賣，房車、旅行車都有；TOYOTA為明年的東京車展暖身，推出2款與眾不同的全新RAV4概念車！

▲納智捷2款休旅上市，最低80萬有找；TOYOTA RAV4全新概念車曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲U6、URX Neo黑化特仕車搶攻年底換車潮。

n7作為電動車代表作，油車的U6、URX Neo持續更新活絡戰力（連結），原廠特別搶在年底推出U6、URX Neo黑化特仕車，售價分別為75.9、83.9萬，U6更是不用80萬就能入主中型休旅，用價格、空間優勢對日系小休旅地盤造成威脅。

▲納智捷2款休旅上市，最低80萬有找；TOYOTA RAV4全新概念車曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲全新Model B預告明年第2季上市。

話題同樣聚焦在納智捷品牌，鴻華先進本周舉行法說會公告未來動向（連結），其中確認全新的Model B量產版會在明年第2季登場，而Model B量產版則會以納智捷n5對外溝通，有望與n7一同進軍百萬有找國產電動車市場。

▲納智捷2款休旅上市，最低80萬有找；TOYOTA RAV4全新概念車曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲小改款BMW 3系上市，提供房車、旅行車。

BMW總代理汎德本周上市小改款3系列Sedan房車、3系列Touring旅行車（連結），全車系共7車型，小改款導入2款新車色，全車系標配harman/kardon音響、升級BMW Operating System 8.5影音系統等配備，3系列房車售價自219萬起、旅行車自256萬起，相較改款前皆小漲3萬、M340i車型則小漲1萬。

▲納智捷2款休旅上市，最低80萬有找；TOYOTA RAV4全新概念車曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA RAV4兩款概念車釋出。

討論度甚至比6代RAV4還高，TOYOTA為週期末代的5代RAV4推出搶眼的特仕車（連結），預告明年1月東京車展首演，以科幻未來與戶外休閒作為2大主題，外觀、內裝徹底大改造，堪稱史上最帥的5代RAV4！

►第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

►台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬」！Crosstrek百萬有找比國產便宜

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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