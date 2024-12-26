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TOYOTA公布東京改裝車展陣容！豐田章男親臨、還有拉力表現秀

▲TOYOTA公布東京改裝車展陣容。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA公布東京改裝車展陣容，屆時豐田集團董事長豐田章男也會共襄盛舉。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

隨著2025東京改裝車展開幕即將到來，TOYOTA GAZOO Racing（TGR）也公布參展陣容，此次原廠展區主題為「紐柏林賽道造車」，屆時TOYOTA集團董事長豐田章男、以及TGR團隊將一同參與。

TOYOTA將在東京改裝車展展出紐柏林的測試車輛，包括參與2007年紐柏林24小時耐久賽的TOYOTA ALTEZZA 109號賽車、以及豐田章男在紐柏林賽道駕駛訓練時使用的Supra訓練車（連結點此），將傳達「以賽車運動為起點、製造更好的汽車」初衷。

▲TOYOTA東京改裝車展陣容。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲展區也會帶來豐田章男的紐柏林訓練車Supra A80。

▲TOYOTA東京改裝車展陣容。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲另一款展車為2007年紐柏林24小時耐久賽的TOYOTA ALTEZZA 109號賽車。

TOYOTA也將邀請專業車手、開發工程師一同分享GR車款設計製造的過程，另外在1／11、1／12也會有TGR拉力賽車表演秀，將由Morizo 、TGR-WRT 車隊車手 Jari-Matti Latvala、TGR-WRT 車隊代表 Juha Kankkunen駕駛，原廠也特別成立2025東京改裝車展的專屬網頁（連結點此），喜愛TOYOTA的車迷不要錯過。

▲TOYOTA公布東京改裝車展陣容。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TGR也規劃在1／11、1／12帶來拉力賽車表演秀。

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