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KIA新Canival「頂規6人座」體驗！空間、定價鎖定TOYOTA Sienna

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA新一代Carnival質感、配備再升級，定價策略上也對TOYOTA Sienna有備而來。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／專題報導

如果前幾年還有印象的話，KIA品牌候車期最久的車款，可說是Carnival莫屬，在高性價比、豐富配備、帥氣顏值與寬敞空間下，讓這款7-8人座MPV相當有話題。此次小改款Carnival雖然164.9萬的入手門檻變高（較改款前漲9萬）、且取消8人座並精簡車型至3款，但也首度提供6人座選擇、也讓新Carnival上市一周就接單破460張。

試駕車
Carnival Signature：205.9萬
選配：Premium Plus套件（29萬）、藍白內裝（2萬），共236.9萬。

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲試駕車為頂規Signature車型（205.9萬），並且選配Premium Plus套件（29萬）、藍白內裝（2萬），使售價來到236.9萬。

此次原廠在Carnival溝通上，也以GUV（Grand Utility Vehicle）為主軸，使Carnival從原本的家用取向更朝豪華面向靠攏。從接單分布上，也以頂規Signature佔9成居多，並且在這9成中又有一半買家選配Premium Plus套件，顯見在6人座高階規格配備下相當具有吸引力。

小改款Carnival也與品牌EV9電動車設計風格看齊，換上Vertical LED分離式頭燈，車頭下方的前霧燈也可作為Signature車型的判別方式，全車系也換上Star Map尾燈組、並將後方向燈上移整合在內，在透過霧銀鍍鉻飾板、車側版線設計、與車身烤漆同色輪拱、19吋雙色幾何切削輪圈搭配下，質感也更好。

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲小改款Carnival外型也採用Opposite United語彙，並且將原本下方的方向燈整合進尾燈組內。

座艙則是此次小改款重點，雖然都是12.3吋數為儀表與中控螢幕，但僅有Signature車型為全景曲面螢幕，另外小改款也換上可切換空調／影音功能的數位面板、水平線條佈局，同時也採用64色漸層設計氛圍燈，視覺上更簡潔、有質感。

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲座艙採雙12.3吋曲面螢幕，小改款也換上可切換空調／影音功能的數位面板、水平線條佈局。

試駕車也選配海軍藍x象牙白內裝，並且在選配Premium Plus套件下，具有第2排Ottoman通風加熱電調座椅（含4向滑移、一鍵放鬆）、BOSE音響（12支揚聲器）、DCM車內電子數位後視鏡、11吋抬頭顯示器、電動雙景天窗、頂級真皮座椅，在舒適性與豪華性上也更好。

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Premium Plus套件包括第2排Ottoman通風加熱電調座椅、BOSE音響、DCM車內電子數位後視鏡、11吋抬頭顯示器、電動雙景天窗、頂級真皮座椅等。

新Carnival車內也採劇院式座椅配置，並且在後行李廂空間上，可容納4具32吋行李箱，平整化的座椅收折設計也讓空間應用更靈活。全車系也標配8氣囊（新增駕駛前座中央輔助氣囊），並強化DriveWise駕駛輔助系統，升級FCA前方主動防撞系統（行人、騎士、車輛對向／橫向路口偵測）、PCA停車防撞、3D環景、PDW停車車距警示（前後、車側）等功能。

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲後行李廂傾倒後空間平整，可容納4具32吋行李箱。

動力部分，此次小改款Carnival同樣維持2.2升柴油渦輪引擎、8速手自排變速箱，採前輪驅動，具有最大馬力194匹／45公斤米扭力，因應環保法規比改款前202匹馬力微幅下修，可惜此次並未如海外市場提供1.6升汽油渦輪油電動力。

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲動力維持2.2升柴油渦輪引擎、8速手自排變速箱，環保法規下最大馬力也微幅下修至194匹。

這具柴油引擎開起來平順，1,750-2,750rpm的低轉高扭特性也足以拖動7人座MPV身形，加上，同時在科技配備上也明顯豐富，不論是DCM車內電子數位後視鏡、PDW停車車距警示（前後、車側）都相當實用，對於鮮少開中大型MPV的駕駛來說十分好掌握。

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Carnival試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Carnival小改款讓產品力更全面成熟，不論家用、商務接送都能應對，科技配備、駕駛輔助系統也提升不少。

儘管選配的Premium Plus套件不便宜，不過第2排Ottoman通風加熱電調座椅的舒適度也相當出色，並具有一鍵傾倒、腿托設計，不論是家用或商務接送需求都好用。另外，此次小改款Carnival雖然入手門檻調漲、但就頂規Signature車型而言，則相較改款前便宜16萬，即便是選配到滿也比對手TOYOTA Sienna入門車型便宜1千，不僅在車室空間表現比Sienna略大，在定價策略上明顯有備而來，對於更注重後座舒適性的家庭買家，也都以高階車型反映在訂單佔比中。

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