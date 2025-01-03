Hyundai「電動版小Tucson」印度亮相！2電池選擇、續航力390km起

▲影片來源：Hyundai



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）為印度暢銷小型休旅Creta新增電動動力版本，Creta在當地被視為「小Tucson」，此次原廠也為其增添電動版。新Creta Electric透過外觀小幅修飾，與燃油版本進行區別，並提供2種電池大小選擇，屆時將與當地Suzuki eVitara、Mahindra Be6等成為競爭對手。

▲Hyundai於印度推出Creta Electric新款小型電動休旅，配備不俗將與Suzuki eVitara成為競爭對手。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

Hyundai新Creta Electric與燃油版相比，換上重新設計的水箱護罩，車頭具有Pixel的設計、搭配分離式頭燈，同時下氣壩還有主動式空力設計，可自動調節啟閉；車尾則有鋁質下護板，搭配橫貫式尾燈、17吋空力造型輪圈等，並提供專屬Ocean Blue metallic海洋金屬藍車色。

▲Creta Electric採17吋空力造型輪圈，並具有主動式啟閉功能的下氣壩。



車內方面，Creta Electric配備雙10.25吋數位儀表、中控螢幕，並具有與IONIQ 5類似的方向盤、排檔撥桿，後座也設有車內V2L外部供電終至，前方引擎蓋下方也有置物空間，整體配備頗有誠意。

▲目前還不清楚動力規格，但預料將採單馬達前驅，並提供42kWh或51.4kWh兩種電池容量選擇。



雖然Hyundai並未透露Creta Electric的數據，但預料將採單馬達前驅，並提供42kWh或51.4kWh兩種電池容量，續航力分別為390公里、473公里。另外Creta Electric的靜止加速破百為7.9秒，也比燃油動力的Creta N Line版本還快。

Hyundai預計在1月17在印度發表，現行款第2代Creta在2019年上市、並在2024年小改款，此次也趁年式變更增添電動動力，售價還尚未公布。