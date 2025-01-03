ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

特斯拉小改款Model Y傳本月量產！將出性能版、還有長軸6人座

▲特斯拉小改款Model Y測試 。（圖／翻攝自X／@suppalatte）

▲特斯拉小改款Model Y近日被捕捉到測試，並傳出1月就會在上海工廠上線量產。（圖／翻攝自X／@suppalatte，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

特斯拉（Tesla）Model Y即將迎來改款（改款代號為Project Juniper），近日不但被捕捉到測試車，大陸媒體也聲稱新款Model Y本月就會在上海工廠開始量產、甚至還會推出大陸市場專屬的長軸版，屆時新Model Y將有內外觀、軟硬體等升級，以確保全球最暢銷電動車冠軍的戰力。

據了解，新改款Model Y Juniper（暫定車名）將與 Model 3小改款看齊，換上新的頭尾樣貌，包括銳利的分離式頭燈組、流線保桿線條，甚至還可能有橫貫式燈條設計，其他像是輪拱、車頂也更加流線。

座艙方面，小改款Model Y也會更加簡潔，取消傳統雨刷、方向燈、排檔桿，改由方向盤或中控螢幕的按鈕／選項所取代，與Model 3煥新版相同；另外方向盤也會重新設計樣式，並採薄型中控螢幕邊框、雙前座通風座椅、環艙氣氛燈等，同時底盤懸吊也會優化，並增進NVH隔音表現。

動力上，Model Y編成與現行款大致相同，不過很可能會推出性能版的Model Y Performance，預計新Model Y 1月就會在上海工廠開始量產，這個時間點也與馬斯克的說法相符，另外特斯拉也會為大陸市場推出專屬的長軸6人座車型，後者則會落在今年第4季。

▲特斯拉Model Y傳上線量產 。（圖／翻攝自Carscoops）

▲特斯拉Model Y傳上線量產 。（圖／翻攝自Carscoops）

▲小改款Model Y預料將與Model 3煥新版看齊，除了有望增添Performance性能版外，還會針對大陸市場推出長軸6人座版本。（圖／翻攝自Carscoops）

►2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

►BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動休旅特斯拉Model Y改款上海長軸6人座Tesla馬斯克測試

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

最新文章

MG新價格出爐「HS最多漲3萬」2025-01-03

台灣KIA連2年銷量破萬再創新高2025-01-03

特斯拉小改款Model Y傳本月量產2025-01-03

比亞迪2024年成長41.3%2025-01-03

現代「電動版小Tucson」印度亮相2025-01-03

特斯拉2024全球銷量下滑不到180萬2025-01-03

2024年台灣「最好賣10款的休旅」2025-01-03

特斯拉「改款新Model Y」要來了2025-01-03

「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅2025-01-03

台中電車福利沒了Gogoro停車收繳費單2025-01-02

熱門文章

台中電車福利沒了Gogoro停車收繳費單2025-01-02

特斯拉「改款新Model Y」要來了2025-01-03

台灣「新三菱Outlander開賣」2025-01-02

「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅2025-01-03

2025購車優惠出爐2025-01-02

「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍2025-01-02

MG新價格出爐「HS最多漲3萬」2025-01-03

2024年台灣「最好賣10款的休旅」2025-01-03

新年式Defender取消汽油動力2025-01-02

特斯拉2024全球銷量下滑不到180萬2025-01-03

相關新聞

全年427萬輛！比亞迪2024年成長41.3%　電動車總量逼近特斯拉

全年427萬輛！比亞迪2024年成長41.3%　電動車總量逼近特斯拉

Hyundai「電動版小Tucson」印度亮相！2電池選擇、續航力390km起

Hyundai「電動版小Tucson」印度亮相！2電池選擇、續航力390km起

特斯拉2024年全球銷量下滑「賣不到180萬台」！消息一出股價重挫

特斯拉2024年全球銷量下滑「賣不到180萬台」！消息一出股價重挫

2024年台灣「最好賣10款休旅」！TOYOTA包前3　2款豪華、電動車入榜

2024年台灣「最好賣10款休旅」！TOYOTA包前3　2款豪華、電動車入榜

特斯拉「改款新Model Y」要來了！台灣海外現行款出清　上半季登場

特斯拉「改款新Model Y」要來了！台灣海外現行款出清　上半季登場

讀者迴響

熱門文章

電動車福利沒了！Gogoro「台中停車收繳費單」他驚呼：以為貼錯了

電動車福利沒了！Gogoro「台中停車收繳費單」他驚呼：以為貼錯了

特斯拉「改款新Model Y」要來了！台灣海外現行款出清　上半季登場

特斯拉「改款新Model Y」要來了！台灣海外現行款出清　上半季登場

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅！化身睡床小露營車預計1月登場

「TOYOTA入門MPV」致敬旗艦休旅！化身睡床小露營車預計1月登場

2025購車優惠出爐！CR-V送環景、速霸陸百萬有找　農曆年前拼了

2025購車優惠出爐！CR-V送環景、速霸陸百萬有找　農曆年前拼了

2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

2024年台灣「最好賣10款休旅」！TOYOTA包前3　2款豪華、電動車入榜

2024年台灣「最好賣10款休旅」！TOYOTA包前3　2款豪華、電動車入榜

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366