特斯拉小改款Model Y傳本月量產！將出性能版、還有長軸6人座

▲特斯拉小改款Model Y近日被捕捉到測試，並傳出1月就會在上海工廠上線量產。（圖／翻攝自X／@suppalatte，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

特斯拉（Tesla）Model Y即將迎來改款（改款代號為Project Juniper），近日不但被捕捉到測試車，大陸媒體也聲稱新款Model Y本月就會在上海工廠開始量產、甚至還會推出大陸市場專屬的長軸版，屆時新Model Y將有內外觀、軟硬體等升級，以確保全球最暢銷電動車冠軍的戰力。

據了解，新改款Model Y Juniper（暫定車名）將與 Model 3小改款看齊，換上新的頭尾樣貌，包括銳利的分離式頭燈組、流線保桿線條，甚至還可能有橫貫式燈條設計，其他像是輪拱、車頂也更加流線。

座艙方面，小改款Model Y也會更加簡潔，取消傳統雨刷、方向燈、排檔桿，改由方向盤或中控螢幕的按鈕／選項所取代，與Model 3煥新版相同；另外方向盤也會重新設計樣式，並採薄型中控螢幕邊框、雙前座通風座椅、環艙氣氛燈等，同時底盤懸吊也會優化，並增進NVH隔音表現。

動力上，Model Y編成與現行款大致相同，不過很可能會推出性能版的Model Y Performance，預計新Model Y 1月就會在上海工廠開始量產，這個時間點也與馬斯克的說法相符，另外特斯拉也會為大陸市場推出專屬的長軸6人座車型，後者則會落在今年第4季。

▲小改款Model Y預料將與Model 3煥新版看齊，除了有望增添Performance性能版外，還會針對大陸市場推出長軸6人座版本。（圖／翻攝自Carscoops）