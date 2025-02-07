BMW「電動M3」首支預告片！模擬聲浪超好聽、4馬達最快今年亮相

▲影片來源：BMW M



記者林鼎智／綜合報導

繼去年12月釋出官方預告照後，BMW M部門近日更首度釋出新一代「電動M3」的預告影片，屆時新車將與燃油版一同販售，並且搭載最新Neue Klasse電動車平台，預料最快在今年亮相。

▲BMW釋出電動M3的首支預告片，並揭露其在雪地測試的情況。（圖／翻攝自BMW）



這段影片是BMW M釋出的一部分，介紹首款性能電動車的研發過程。M部門總裁Franciscus van Meel表示，這款M3 EV原型車是從最先開始試驗的1,000匹電動M2衍伸而來，並提到在直線相當有趣、但缺乏M車款需要的可控性。

影片中可看到是在雪地進行測試，特別的是影片最後幾秒鐘，也讓人聽到電動M3的模擬聲浪，與目前聽過的高性能電動車截然不同，也算是M部門在電動車時代增添一些激情的方式。

▲影片中也讓電動M3的聲浪印象深刻，預料該車將採4馬達、全輪驅動，會比現行款M3 CS還要強悍。



新電動M3的動力規格還不確定，但傳聞將搭載4具電動馬達，最大馬力將可突破1,000匹，不過考量到可控性，M部門則可能降到700匹輸出左右，但也將比現行M3 CS（543匹）還要強悍，並且具有4驅系統、進階扭矩導引系統。