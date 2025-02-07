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賓士50年代傳奇銀箭「身價破5115萬歐元」！刷歷史新高成最值錢賽車

圖文／7Car 小七車觀點

近日，一輛 1954 年 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 於德國斯圖加特的 Mercedes-Benz 博物館內，由 RM Sotheby’s 舉辦的獨立拍賣會上以驚人的 51,155,000 歐元 (約 53,917,370 美元) 成交，成為史上最昂貴的賽車。這輛經典的銀箭戰駒曾由傳奇車手 Juan Manuel Fangio 及 Stirling Moss 駕駛，在 1950 年代的賽道上締造輝煌戰績。

史上最有價值的大獎賽車！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 以 51,155,000 歐元天價售出

史上最有價值的大獎賽車！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 以 51,155,000 歐元天價售出

史上最有價值的大獎賽車！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 以 51,155,000 歐元天價售出

W 196 R 之所以備受推崇，除了它輝煌的歷史，還因為其技術創新。該車搭載 2.5 升直列八缸引擎，採用噴射燃油技術，在當時可謂領先時代。其流線型車身設計也為當年的賽道競爭帶來優勢，使其在 1954 年一舉奪下五場分站冠軍。這輛拍賣的底盤編號 00009/54 賽車，最早於 1965 年由當時的 Daimler-Benz AG 捐贈給美國印第安納波利斯賽車博物館，並成為館內的重要展品。

史上最有價值的大獎賽車！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 以 51,155,000 歐元天價售出

這場競標吸引了來自世界各地的收藏家參與，競爭激烈。最終，這輛極具歷史價值的賽車以破紀錄的金額成交，僅次於 2022 年 RM Sotheby’s 以 1.35 億歐元拍出的 1955 Mercedes-Benz 300 SLR “Uhlenhaut Coupé”，鞏固了 Mercedes-Benz 在經典車市場中的崇高地位。

史上最有價值的大獎賽車！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 以 51,155,000 歐元天價售出

史上最有價值的大獎賽車！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 以 51,155,000 歐元天價售出

史上最有價值的大獎賽車！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 以 51,155,000 歐元天價售出

此次拍賣所得將用於印第安納波利斯賽車博物館的館藏維護及擴建計畫。博物館總裁 Joe Hale 表示：「這筆資金將極大地推動我們的發展，讓我們能夠更好地保護和展示賽車文化遺產。」這場拍賣不僅是經典車界的一大盛事，更凸顯了 Mercedes-Benz 賽車傳承的無可取代價值。

史上最有價值的大獎賽車！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 以 51,155,000 歐元天價售出

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士W196RStromlinienwagen銀箭賽車汽車古董車拍賣

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