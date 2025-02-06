台灣KIA「EV6、EV6 GT」限時優惠23萬　送5年無限快充、免費保養

▲KIA 2月針對EV6、EV6 GT電動車推出優惠，送U-Power 5年無限快充、5年免費保養等，總價值超過23萬。（圖／翻攝自KIA）



記者林鼎智／綜合報導

慶祝KIA蟬聯非豪華進口品牌電動車銷售冠軍，KIA台灣森那美起亞今（6）日推出專屬禮遇方案，入主EV6、EV6 GT限時享U-Power 5年無限快充、V2L車外電源分享、11kW家用充電設備、5年免費保養禮遇、再享高額百萬0利率或首年月付8,888元，總價值超過23萬。

▲Sportage去年繳出4,599台成績，成為2024年同級進口SUV銷售前三名。



KIA去年第4季上市的Sorento、Carnival上市至今累計訂單分別突破700張、900張，森那美起亞表示目前已陸續交車，另外品牌主力Sportage去年更繳出4,599台亮眼成績、2月入主Sportage再享限量潮旅組，包括Smith Vega隔熱紙、電子後視鏡、LED後尾廂門燈組，再享80萬0利率優惠、5年不限里程原廠保固。

另外，KIA本月也針對Stonic提供60萬0利率與價值逾20,000元潮旅方案，包括Smith Bella隔熱紙、原廠行車記錄器、5年不限里程保固、48V電池5年不限里程保固等優惠。KIA乘用車全車系享5年不限里程全車原廠保固，EV車款高壓電池再享8年／16萬公里原廠保固。

▲KIA 2月份購車優惠一覽。