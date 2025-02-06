ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣KIA「EV6、EV6 GT」限時優惠23萬　送5年無限快充、免費保養

▲KIA 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA 2月針對EV6、EV6 GT電動車推出優惠，送U-Power 5年無限快充、5年免費保養等，總價值超過23萬。（圖／翻攝自KIA）

記者林鼎智／綜合報導

慶祝KIA蟬聯非豪華進口品牌電動車銷售冠軍，KIA台灣森那美起亞今（6）日推出專屬禮遇方案，入主EV6、EV6 GT限時享U-Power 5年無限快充、V2L車外電源分享、11kW家用充電設備、5年免費保養禮遇、再享高額百萬0利率或首年月付8,888元，總價值超過23萬。

▲KIA 。（圖／翻攝自KIA）

▲Sportage去年繳出4,599台成績，成為2024年同級進口SUV銷售前三名。

KIA去年第4季上市的Sorento、Carnival上市至今累計訂單分別突破700張、900張，森那美起亞表示目前已陸續交車，另外品牌主力Sportage去年更繳出4,599台亮眼成績、2月入主Sportage再享限量潮旅組，包括Smith Vega隔熱紙、電子後視鏡、LED後尾廂門燈組，再享80萬0利率優惠、5年不限里程原廠保固。

另外，KIA本月也針對Stonic提供60萬0利率與價值逾20,000元潮旅方案，包括Smith Bella隔熱紙、原廠行車記錄器、5年不限里程保固、48V電池5年不限里程保固等優惠。KIA乘用車全車系享5年不限里程全車原廠保固，EV車款高壓電池再享8年／16萬公里原廠保固。

▲KIA 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA 2月份購車優惠一覽。

►1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

►2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動KIA森那美EV6GT起亞SportageStonicCarnivalSorento

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

推薦閱讀

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

台灣KIA「EV6、EV6 GT」限時優惠23萬　送5年無限快充、免費保養

台灣KIA「EV6、EV6 GT」限時優惠23萬　送5年無限快充、免費保養

最新文章

台灣KIA EV6電動車限時優惠23萬2025-02-06

台灣「大改款速霸陸Forester」換TOYOTA油電2025-02-06

Nissan社長已告知Honda終止整合協商2025-02-06

馬牌推出EcoContact 7／S電動車胎2025-02-06

福斯「最便宜電動車」釋首張預告2025-02-06

新Audi A3、全新Q6 e-tron休旅台灣預告2025-02-06

TOYOTA插電動力Alphard台灣開賣2025-02-06

三菱日本將推「全新油電休旅」2025-02-06

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產2025-02-06

「新一代BMW X3長軸版」大陸2月上市2025-02-06

熱門文章

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產2025-02-06

「TOYOTA全新油電Vios」現身2025-02-05

買新車「最討厭業務送什麼」2025-02-02

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見2025-02-04

Peugeot「跨界、休旅」換全新油電2025-02-05

TOYOTA插電動力Alphard台灣開賣2025-02-06

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見2025-02-05

「新一代BMW X3長軸版」大陸2月上市2025-02-06

三菱日本將推「全新油電休旅」2025-02-06

Nissan電動休旅高性能版歐洲開賣2025-02-06

相關新聞

日媒爆「Nissan社長已告知Honda終止整合協商」！不當子公司談判破局

日媒爆「Nissan社長已告知Honda終止整合協商」！不當子公司談判破局

馬牌推出「EcoContact 7／S」電動車胎　胎肩凹槽設計更節能

馬牌推出「EcoContact 7／S」電動車胎　胎肩凹槽設計更節能

福斯「最便宜電動車」有譜！首張預告釋出、折新台幣僅68.3萬

福斯「最便宜電動車」有譜！首張預告釋出、折新台幣僅68.3萬

用路人注意！東港警11日起取締行人+汽機車違規行為

用路人注意！東港警11日起取締行人+汽機車違規行為

TOYOTA阿法「不吃油跑80KM新動力」台灣開賣　330萬只比油電貴14萬

TOYOTA阿法「不吃油跑80KM新動力」台灣開賣　330萬只比油電貴14萬

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產！超過3米軸距擁有超大後座空間

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產！超過3米軸距擁有超大後座空間

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

117.9萬！Peugeot「跨界、休旅」換全新油電　愛快羅密歐多品牌今年見

117.9萬！Peugeot「跨界、休旅」換全新油電　愛快羅密歐多品牌今年見

TOYOTA阿法「不吃油跑80KM新動力」台灣開賣　330萬只比油電貴14萬

TOYOTA阿法「不吃油跑80KM新動力」台灣開賣　330萬只比油電貴14萬

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見！1.5升動力省油省稅金

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見！1.5升動力省油省稅金

「新一代BMW X3長軸版」大陸2月上市！空間更大不輸X5　配備更舒適

「新一代BMW X3長軸版」大陸2月上市！空間更大不輸X5　配備更舒適

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366