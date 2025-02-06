日媒爆「Nissan社長已告知Honda終止整合協商」！不當子公司談判破局

▲日媒指Nissan社長內田誠（左）已親向Honda社長三部敏宏（右）表達終止雙方經營整合協商的想法。（圖／路透）

文／中央社

日本「朝日新聞」披露，日產汽車社長內田誠今天已向本田社長三部敏宏表達終止雙方經營整合協商的想法。這也代表2間汽車製造商啟動1個半月的整合協議可能破局。

「朝日新聞」報導，內田誠今天上午造訪本田在東京都的總公司，會晤三部敏宏並告知此事。這2間公司近期將各自召開董事會，討論撤回去年12月簽訂有關整合協商的意向書。

本田與日產2024年12月23日正式簽約，啟動經營整合談判，預計2025年6月談妥並簽署正式契約，並在2026年8月讓新成立的控股公司上市，屆時本田與日產預計成為子公司並下市，但會維持各自品牌。 然而「讀賣新聞」昨天引述相關人士指出，本田方面日前提議把日產納為子公司，引發日產方面強烈反彈，因此雙方經營整合談判可能破裂。

「朝日新聞」報導，日產昨天召開董事會，討論本田提議把日產納為子公司的相關方案。相關人士透露，有一部分對此表示理解，但也出現反對聲浪。 報導指出，內田誠很可能已綜合董事會成員的意見，告知三部敏宏終止談判之意。

根據多名消息人士透露，本田方面對於以整合協議為前提的日產裁員計畫進度延宕感到不滿，而日產則對本田提出的子公司化方案表示反彈，雙方意見分歧。