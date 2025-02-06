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馬牌推出「EcoContact 7／S」電動車胎　胎肩凹槽設計更節能

▲馬牌EC7 。（圖／翻攝自Continental）

▲馬牌輪胎推出EcoContact 7與EcoContact 7 S，新輪胎專為電動車設計，也能使用在燃油車上。（圖／翻攝自Continental，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

馬牌輪胎（Continental）推出最新EcoContact 7與EcoContact 7 S（以下簡稱EC7、EC7 S），接替先前產品EC6，這兩款輪胎專對電動車設計，也能使用在燃油車上，其中EC7除了主打經濟節能外，還推出更具運動性能的EC7 S。

新EC7、EC7 S為了降低風阻、提升節能耐磨，在胎肩側更新增了類似高爾夫球的凹槽設計，馬牌表示，該設計可減少輪胎後方的氣流，使滾動時消耗更少的動能，達到節能、低風阻的效益。

▲馬牌EC7 。（圖／翻攝自Continental）

▲新EC7、EC7 S胎肩側有類似高爾夫球的凹槽設計，官方稱可減少風阻、提升節能性。

除了凹槽造型外，馬牌EC7、EC7 S也採用新的Green Chili 3.0膠料，專為低滾動阻力設計，其中更強調運動性能的EC7 S也調整過複合膠料材質，在乾地、濕地抓地性能上更好。

馬牌新EC7、EC7 S專為電動車設計，在歐盟規範標準下滾動阻力為Class A，濕地煞車與道路噪音則是Class B，目前還不確定是否會導入台灣市場，不過目前EcoContact 7／S已經獲得福斯、賓士、比亞迪等車廠的OEM使用批准。

▲馬牌EC7 。（圖／翻攝自Continental）

▲在歐盟規範下EC7、EC7 S的滾動阻力為Class A，濕地煞車與道路噪音則是Class B。

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