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「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產！超過3米軸距擁有超大後座空間

▲TOYOTA Land Cruiser Se即將今年量產！擁有超炫科技配備與大空間！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Land Cruiser Se即將今年量產！擁有超炫科技配備與大空間！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

自2023年登場的TOYOTA Land Cruiser Se概念休旅，隨後更有不少消息指出，TOYOTA有意將Land Cruiser Se市售量產引起不少車迷關注，如今日本消息透露，這輛備受矚目的Land Cruiser Se休旅有望在今年問世進軍7人座電動車戰場！

▲TOYOTA Land Cruiser Se即將今年量產！擁有超炫科技配備與大空間！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Land Cruiser將獨立發展成子品牌，首款電動車準備問世。

油車TOYOTA Land Cruiser在海外熱銷，甚至準備在今年導入台灣，其銷售的好成績甚至讓豐田有意獨立發展Land Cruiser子品牌，更為了Land Cruiser Se電動車量產作準備，而今年正好適逢Land Cruiser 75周年好日子，不少人認為就是迎接Land Cruiser Se量產問世好時機。

Land Cruiser SE最早在2023年10月日本車展亮相，擁有5,150x1,990x1,705mm不俗的車身尺碼，軸距更來到3,050mm，且受惠電動車平整化平台優勢，可想而知，量產的Land Cruiser SE能展現大肚量的超大舒適空間。

▲TOYOTA Land Cruiser Se即將今年量產！擁有超炫科技配備與大空間！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Land Cruiser SE將具備約600公里的續航力。

Land Cruiser SE當時更帶來名為「NEO Steer」科技座艙，演繹未來家族走向，日本消息更表示，量產的Land Cruiser SE座艙將大量還原「NEO Steer」設計，前方配有超大的2組液晶螢幕，以及致敬Land Cruiser越野元素的全新設計。

動力配置採雙馬達結合電動4驅系統，預計能繳出約500匹馬力，以及600公里左右的續航力。

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