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三菱日本將推「全新油電休旅」鎖定TOYOTA神車！台灣今年先上國產汽油

▲三菱停產的日規RVR後繼有人！日本將推Xforce油電來接棒。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱停產的日規RVR後繼有人！日本將推Xforce油電來接棒。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

台灣曾賣過的三菱經典RVR休旅，日本已在去年停產走入歷史，不過日本計劃推出1款全新休旅來接替RVR戰略位置，新車預計就是來自東南亞熱銷的Xforce，並會在日本推出油電動力，對手當然就是鎖定級距霸主TOYOTA Yaris Cross而來！

▲三菱停產的日規RVR後繼有人！日本將推Xforce油電來接棒。（圖／翻攝自三菱）

▲日規三菱RVR去年停產，將有全新小休旅來補位。

在日本奮戰14年之久的經典三菱RVR小休旅，已經在去年4月下台一鞠躬，作為市場競爭的小休旅級距，三菱計劃以東南亞Xforce來接替其重要的戰略地位，甚至不排除繼承RVR之名販售。

▲三菱停產的日規RVR後繼有人！日本將推Xforce油電來接棒。（圖／翻攝自三菱）

▲全新小休旅將以油電作為主要動力。

目前三菱Xforce僅有1.5升自然進氣選擇，不過考量日本消費習慣，日本推出的Xforce休旅會有油電動力選擇，事實上，泰國市場的Xforce今年已計劃增加全新的油電動力，似乎已經為導入日本市場作準備。

在台灣市場規劃上，從去年開始測試的三菱Xforce小休旅，以時程來看，有望在2025年上半季問世，台灣首波應會採與東南亞市場相同的1.5升自然進氣，與同級距TOYOTA Yaris Cross、MG ZS來競爭。

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關鍵字：三菱XFCXforceSUV小休旅ToyotaYars Cross

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